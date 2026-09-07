Serhat Kılıç sevgilisi Özlem Esmergül kimdir? Özlem Esmergül kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, hangi dizilerde oynadı?

Özlem Esmergül, oyunculuk kariyerinden ziyade gazetecilik, medya, reklam ve yayıncılık alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya gelen Esmergül, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamladı. Gazetecilikle başlayan kariyerini zaman içerisinde medya, sinema, reklam ve yayıncılık sektörlerinde sürdürdü.

Esmergül, özellikle yayıncılık alanındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. 2013 yılından itibaren Destek Yayınları'nda kitap editörü ve yayın koordinatörü olarak görev yapan Esmergül, 2017 yılından bu yana Genç Destek Yayınları'nın genel yayın yönetmenliği görevini de yürütüyor. Bunun yanı sıra yazarlık çalışmaları da bulunuyor.

ÖZLEM ESMERGÜL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Özlem Esmergül'ün doğum tarihi kamuya açık bilgiler arasında net olarak yer almıyor. Bu nedenle yaşı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değil. Bilinen bilgilere göre Esmergül, Almanya'nın Hannover kentinde doğdu.

Eğitim hayatını Türkiye'de sürdüren Esmergül, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına gazetecilik alanında adım atan Esmergül, ilerleyen yıllarda medya, sinema, reklamcılık ve yayıncılık sektörlerinde farklı görevler üstlendi.

Özlem Esmergül'ün doğum tarihi paylaşılmadığı için yaşına ilişkin çeşitli tahminlerde bulunmak yerine, mevcut doğrulanabilir bilgilerle yetinmek gerekiyor. Kariyerinin önemli bir bölümünü ise yayıncılık alanında sürdürüyor.

ÖZLEM ESMERGÜL NE İŞ YAPIYOR?

Özlem Esmergül, kariyerine gazetecilikle başlayan ve daha sonra medya ile yayıncılık alanlarında çalışmalarını sürdüren bir isimdir. 1995 yılında Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek ekinde çalışmaya başlayan Esmergül, burada çevirmenlik ve muhabirlik yaptı.

Hürriyet'in ardından Star Gazetesi'nde görev alan Esmergül, müzik ve sinema yazıları kaleme aldı ve hafta sonu ekinde köşe yazarlığı yaptı. 2003 yılında Türk Film Şirketi'nin yaratıcı ekibine dahil olarak sinema sektöründe de çalışmalar gerçekleştirdi.

Esmergül, 2007 yılında Dramedya Reklam Ajansı'nı kurdu. Bu dönemde çeşitli televizyon ve sinema projelerinde medya direktörü olarak görev yaptı. Show TV'de yayınlanan Yaralı Yürek, Yanık Koza, Cemile ve Eksik Etek gibi dizilerin yanı sıra farklı sinema projelerinde de medya direktörlüğü görevini üstlendi.

Sinema alanında Küçük Kıyamet, Sözün Bittiği Yer, 120, Kutsal Damacana ve Eve Dönüş gibi filmlerde medya direktörü olarak çalıştığı belirtiliyor. 2009 yılında Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekinde de görev yapan Esmergül, sinema haberleri ve röportajlar hazırladı.

2013 yılında yayıncılık sektörüne ağırlık veren Esmergül, Destek Yayınları'nda kitap editörü ve yayın koordinatörü olarak çalışmaya başladı. 2017'den itibaren ise Genç Destek Yayınları'nın genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyor.

ÖZLEM ESMERGÜL KİTAPLARI

Özlem Esmergül'ün gazetecilik ve yayıncılık çalışmalarının yanı sıra yazarlık deneyimi de bulunuyor. İlk kitabı “Sana Söyleyemediğim Her Şey” 2001 yılında yayımlandı.

Esmergül'ün bilinen çalışmaları arasında ayrıca “Yalnız Hatta Yapayalnız, Bir Sait Faik Abasıyanık Romanı” adlı eser bulunuyor. Söz konusu çalışma, Esmergül'ün ilk romanı olarak öne çıkıyor.

Uzun yıllardır yayıncılık sektöründe çalışan Esmergül'ün kitaplarla olan profesyonel ilişkisi ise yalnızca yazarlıkla sınırlı değil. Editörlük ve yayın koordinatörlüğü görevleri kapsamında kitapların hazırlık ve yayımlanma süreçlerinde de görev alıyor.

ÖZLEM ESMERGÜL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Özlem Esmergül'ün oyuncu olarak rol aldığı dizilere ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Televizyon projelerindeki çalışmaları daha çok medya direktörlüğü ve tanıtım alanında gerçekleşti.

Esmergül'ün medya direktörü olarak görev aldığı belirtilen televizyon yapımları arasında Yaralı Yürek, Yanık Koza, Cemile ve Eksik Etek bulunuyor. Dolayısıyla bu yapımlar, Esmergül'ün rol aldığı diziler olarak değil, medya direktörü olarak görev yaptığı televizyon projeleri olarak değerlendirilmelidir.

Sinema sektöründe de benzer bir görev üstlenen Esmergül'ün Küçük Kıyamet, Sözün Bittiği Yer, 120, Kutsal Damacana ve Eve Dönüş filmlerinde medya direktörü olarak çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca 2003 yılında Türk Film Şirketi'nin yaratıcı ekibinde yer alarak G.O.R.A. ve Rus Gelin projelerinde görev yaptı.

Özlem Esmergül'ün kariyerinin temelinde gazetecilik, medya iletişimi, reklamcılık, sinema-televizyon projeleri ve yayıncılık bulunuyor. Oyunculuk ise mesleki geçmişinin öne çıkan alanları arasında yer almıyor.