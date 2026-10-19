Sergen Yalçın SON DAKİKA! Sergen Yalçın Milli Takım teknik direktörü mü oldu?

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A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Sergen Yalçın ismi öne çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin deneyimli teknik adamla görüşme yaptığı ve anlaşmaya vardığı belirtildi. TFF Yönetim Kurulu'nun yarın gerçekleştireceği toplantının ardından Sergen Yalçın hakkında açıklama yapması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları başladı. Uluslar Ligi'nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından görevinden ayrılan İtalyan teknik adamın yerine geçecek isim merak edilirken, Sergen Yalçın gündeme geldi.

TFF yetkililerinin Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yarın yapılacak toplantısının ardından deneyimli teknik direktörün ismini açıklaması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın milli takım teknik direktörlüğü görevine getirilip getirilmeyeceğine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın, eski milli futbolcu ve teknik direktördür. 5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yalçın, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Yalçın, 1991 yılında aynı takımda profesyonel futbol hayatına adım attı.

1997 yılında İstanbulspor'a transfer olan Sergen Yalçın, daha sonra Siirtspor ile sözleşme imzaladı. Bu süreçte kiralık olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da giydi. 2002 yılında Beşiktaş'a geri dönen Yalçın, kariyerinin son dönemlerinde Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor'da oynadı.

A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 1993 yılında giyen Sergen Yalçın, son milli maçına ise 2003 yılında çıktı. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelen Yalçın, Türk futbolunda hem oyuncu hem de teknik adam olarak görev yaptı.

SERGEN YALÇIN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ın U15 ve U21 takımlarında başlayan Sergen Yalçın, daha sonra Süper Lig ekiplerinde görev aldı.

Yalçın'ın teknik direktör olarak çalıştırdığı takımlar arasında Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor yer aldı. Deneyimli teknik adam, kariyerinde iki ayrı dönemde Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü de üstlendi.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk teknik direktörlük dönemine 30 Ocak 2020 tarihinde başladı. Dolmabahçe'de yaklaşık 20 bin taraftarın önünde sözleşme imzalayan Yalçın, siyah-beyazlı takımla 2020-2021 sezonunda önemli başarılara imza attı.

Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Süper Lig'i Galatasaray'ın önünde averajla şampiyon tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek sezonu çifte kupayla bitirdi.

2021-2022 sezonunun ortasında alınan kötü sonuçların ardından istifa eden Yalçın, ilk döneminde Beşiktaş'ın başında çıktığı 83 resmi maçta 47 galibiyet elde etti.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ'TAKİ İKİNCİ DÖNEMİ

Sergen Yalçın, Ağustos 2025'in sonunda ikinci kez Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirildi. Siyah-beyazlı kulüp, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne karşısında alınan sonucun ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı ve takımın başına Yalçın'ı getirdi.

İkinci döneminde Beşiktaş, Yalçın yönetiminde çıktığı 39 maçta 20 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı ekip, sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlarken Türkiye Kupası'nda yarı finalde Konyaspor'a elendi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile olan sözleşmenin 18 Mayıs 2026 tarihinde karşılıklı anlaşmayla sona erdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.