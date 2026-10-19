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A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, Sergen Yalçın'ın adı öne çıkan adaylar arasında yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonunun yeni teknik direktörle ilgili kararını yarın açıklaması beklenirken, deneyimli teknik adamın kariyeri ve Beşiktaş'taki performansı yeniden gündeme geldi. Peki, Sergen Yalçın Milli Takım teknik direktörü mü olacak? Sergen Yalçın Milli Takım'a mı geliyor? Detaylar...

SERGEN YALÇIN MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Vincenzo Montella'nın görevinden ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktör arayışı son aşamaya geldi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni teknik direktörü yarın duyurması beklenirken, Sergen Yalçın'ın göreve getirilebileceği öne sürüldü. Ancak federasyondan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SERGEN YALÇIN MİLLİ TAKIM'A MI GELİYOR?

Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörlüğü için en yakın adaylardan biri olduğu iddia edildi. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah-beyazlı takımdan 18 Mayıs 2026'da ayrılan deneyimli teknik adamın milli takımın başına geçebileceği belirtiliyor.

Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle Riva'da vedalaştığı aktarıldı. TFF Yönetim Kurulunun yarın gerçekleştireceği toplantının ardından yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın, eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Yalçın, 1991 yılında siyah-beyazlı takımda profesyonel oldu. Oyunculuk kariyeri boyunca farklı takımlarda forma giyen Yalçın, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yöneldi.

Antrenörlük kariyerine Beşiktaş'ın altyapı takımlarında başlayan Yalçın, daha sonra Süper Lig'de çeşitli kulüpleri çalıştırdı. Teknik direktör olarak Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

SERGEN YALÇIN KAÇ YAŞINDA?

5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da doğan Sergen Yalçın, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

SERGEN YALÇIN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ın U15 ve U21 takımlarında başlayan Sergen Yalçın, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev yaptı.

Yalçın, Beşiktaş'ta iki ayrı dönemde teknik direktörlük yaptı. İlk döneminde Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları elde eden deneyimli teknik adam, ikinci döneminde ise siyah-beyazlı ekiple 2025-2026 sezonunu tamamladı.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk teknik direktörlük dönemine 30 Ocak 2020'de başladı. 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlı takım, Süper Lig'i Galatasaray'ın önünde averajla tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde de Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek sezonu çifte kupayla kapattı.

Yalçın, 2021-2022 sezonunun ortasında alınan kötü sonuçların ardından görevinden istifa etti. İlk döneminde Beşiktaş'ın başında çıktığı 83 resmi maçta 47 galibiyet elde etti.

Deneyimli teknik adam, Ağustos 2025'in sonunda ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçti. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'a elenilmesinin ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran kulüp, teknik direktörlük görevini Yalçın'a verdi.

Beşiktaş, ikinci dönemde oynadığı 39 maçın 20'sini kazanırken 9 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı ekip, 2025-2026 sezonunu 60 puanla dördüncü sırada tamamladı ve Türkiye Kupası'nda yarı finalde Konyaspor'a elendi. Kulüp, Sergen Yalçın ile sözleşmenin 18 Mayıs 2026'da karşılıklı anlaşmayla sona erdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.