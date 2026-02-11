Haberler

Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Serenay Sarıkaya, Türk televizyon ve sinema dünyasının parlayan yıldızlarından biri olarak uzun yıllardır gündemde. İlk başrol deneyimlerinden güncel projelerine kadar kariyeri ve özel yaşamıyla sıkça konuşulan Sarıkaya, oyunculuğu kadar sosyal medyadaki popülerliğiyle de dikkat çekiyor. Peki, Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli?

Türk ekranlarının sevilen isimlerinden Serenay Sarıkaya, hem oyunculuğu hem de modellik çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Dizilerden sinema filmlerine, reklam yüzü olduğu markalardan ödüllerine kadar kariyeri sıkça gündeme geliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, Türk oyuncu ve modeldir. Sinema ve dizi projelerinin yanı sıra reklam filmlerinde de yer alan Sarıkaya, 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçilmiş ve çok sayıda ödül kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine 2006 yılında Şaşkın filmiyle başlayan Sarıkaya, Peri Masalı, Limon Ağacı, Adanalı, Lale Devri ve Medcezir gibi projelerde rol almıştır. Netflix dizisi Kimler Geldi, Kimler Geçti ve Şahmaran dizilerinde başrol olarak yer almıştır. Ayrıca seslendirme ve tiyatro deneyimleri de bulunmaktadır.

SERENAY SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1992 doğumludur ve 33 yaşındadır.

SERENAY SARIKAYA NERELİ?

Serenay Sarıkaya, Ankara doğumludur.

SERENAY SARIKAYA'NIN KARİYERİ

Serenay Sarıkaya, kariyerine sinema filmiyle başlamış ve kısa sürede televizyon dizilerinde başrol üstlenerek popülerliğini artırmıştır. Sinema filmleri arasında Şaşkın ve Plajda yer alırken, diziler arasında Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Şahmaran ve Netflix dizisi Kimler Geldi, Kimler Geçti öne çıkmaktadır. Ayrıca Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde rol almış ve Alice Müzikali ile tiyatro deneyimi kazanmıştır. Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer alarak birçok markanın yüzü olmuştur. Çeşitli ödüller kazanmış ve GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçilmiştir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
