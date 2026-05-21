Serenay Sarıkaya gözaltına mı alındı? SON DAKİKA! Serenay Sarıkaya neden gözaltına alındı?

Magazin ve sanat dünyası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturmasına ilişkin ortaya atılan iddialarla gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan bilgilere göre, soruşturma kapsamında aralarında Mabel Matiz, Berkay Şahin, Tan Taşçı ve Blok3 gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öne sürüldü. Peki, Serenay Sarıkaya gözaltına mı alındı? Serenay Sarıkaya neden gözaltına alındı? Detaylar..

SERENAY SARIKAYA GÖZALTINA MI ALINDI?

İddialara göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden yürütülen soruşturma, yasaklı madde ticareti, imalatı ve kullanımı kapsamında genişletilen bir dosya olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu yönünde bilgiler sosyal medyada yer aldı.

Özellikle Serenay Sarıkaya’nın adının listede yer alması, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konu kısa sürede en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Ancak paylaşılan bilgiler, sosyal medyada dolaşan iddialar üzerinden gündeme gelmiş olup, süreçle ilgili detayların resmi açıklamalarla netleşmesi beklenmektedir.

SERENAY SARIKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturmanın, yasaklı madde kullanımı, imalatı ve ticareti iddialarına ilişkin olduğu ifade edildi. İddialara göre soruşturmanın yeni dalgasında sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin de dosyaya dahil edildiği öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan listede Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat ve Tarık Tunca Bakır gibi isimlerin de yer aldığı iddia edildi.

İddialara göre bu süreçte 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtilirken, isim listelerinin sosyal medya platformlarında hızla yayılması dikkat çekti. Konuya ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar, soruşturmanın seyrine dair netlik sağlayacaktır.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, Türkiye’nin en tanınan ve en çok takip edilen oyuncularından biri olarak uzun yıllardır televizyon ve dijital platform projelerinde yer almaktadır. Kariyerine genç yaşlarda adım atan Sarıkaya, ilk olarak modellik çalışmalarıyla dikkat çekmiş, ardından oyunculuk alanında kendini geliştirmiştir.

Televizyon dünyasında geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan yapımlar arasında “Adanalı”, “Lale Devri” ve büyük bir çıkış yakaladığı “Medcezir” dizisi yer almaktadır. Bu projeler, onun hem oyunculuk kariyerinde hem de popüler kültürde güçlü bir yer edinmesine katkı sağlamıştır.

Kariyeri boyunca birçok reklam kampanyasında ve marka iş birliğinde yer alan Sarıkaya, aynı zamanda dijital platform projelerinde de aktif olarak rol almaya devam etmektedir. Uzun yıllardır magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri olan oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelmektedir.

