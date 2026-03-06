Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren bazı paylaşımlar nedeniyle bankacılık sektöründe görev yaptığı belirtilen Serenay Kekeç kamuoyunun gündemine geldi. Özellikle sosyal medya platformlarında yayılan ve Kekeç'e ait olduğu öne sürülen ekran görüntüleri, kısa sürede geniş kitleler tarafından paylaşılarak tartışma yarattı. Peki, Serenay Kekeç kimdir, kaç yaşında, nereli? Serenay Kekeç neden boykot ediliyor? Detaylar haberimizde.

SERENAY KEKEÇ KİMDİR?

Serenay Kekeç, bankacılık sektöründe görev yaptığı belirtilen bir yönetici olarak gündeme gelmiştir. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Kekeç'in, QNB Türkiye bünyesinde yönetici pozisyonunda görev yaptığı ifade edilmektedir.

Son günlerde ise Kekeç'in ismi, sosyal medya platformlarında paylaşıldığı öne sürülen bazı mesajların ortaya çıkmasıyla birlikte geniş bir tartışmanın odağı haline geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren ekran görüntülerinde Kekeç'e atfedilen paylaşımlarda, Türkiye'nin savunma politikaları ve devlet yapısına yönelik sert ifadeler bulunduğu iddia edildi.

SERENAY KEKEÇ KAÇ YAŞINDA?

Serenay Kekeç'in yaşı hakkında kamuya açık ve doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

SERENAY KEKEÇ NERELİ?

Serenay Kekeç'in nereli olduğuna dair kamuya açık ve doğrulanmış detaylı bilgiler de sınırlıdır.

Gündeme gelen sosyal medya paylaşımlarında Kekeç'in Türkiye'de yaşadığı ve kariyerini burada sürdürdüğü ifade edilmektedir. Bununla birlikte doğum yeri veya memleketine ilişkin net bir bilgi kamuya yansımış değildir.

SERENAY KEKEÇ NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

Serenay Kekeç'in adının sosyal medya gündemine taşınmasının temel nedeni, kendisine atfedilen bazı paylaşımların dolaşıma girmesidir.

Sosyal medya platformlarında yayılan ekran görüntülerinde Kekeç'e ait olduğu öne sürülen ifadelerde, Türkiye'nin güvenlik politikaları ve savunma sanayii hakkında sert eleştiriler yer aldığı iddia edildi. Bazı paylaşımlarda Türkiye'nin, İsrail ile kıyaslandığı ve "işgalcilik" ile "katliam" gibi ifadelerin kullanıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu paylaşımların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı tepki gösterdi. Özellikle milli hassasiyetlere yönelik ifadeler içerdiği öne sürülen yorumların ardından bazı sosyal medya kullanıcıları boykot çağrıları yaptı.