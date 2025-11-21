Seren Ay Çetin kimdir? Milli boksör Seren Ay Çetin kaç yaşında, nereli? Survivor 2026 kadrosunda!

Milli boksör Seren Ay Çetin, Türk boksunun parlayan yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. İki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör unvanını elde eden Seren Ay Çetin kimdir? Milli boksör Seren Ay Çetin kaç yaşında, nereli? Seren Ay Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu mu? Detaylar haberimizde!

MİLLİ BOKSÖR SEREN AY ÇETİN KİMDİR?

Milli boksör Seren Ay Çetin, Türk boks tarihine adını altın harflerle yazdıran sporculardan biridir. 13 Temmuz 1997 doğumlu olan Seren Ay Çetin, profesyonel boks kariyerine erken yaşta başlamış ve kısa sürede uluslararası başarılar elde etmiştir. Kadıköy Boks Kulübü'nde antrenörü Serdar Avcı eşliğinde boks hayatına yön veren Seren Ay Çetin, disiplinli çalışmaları ve kararlılığı ile dikkat çekmektedir.

Seren Ay Çetin, özellikle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza atarak WBC Gümüş kemerini kazanmıştır. İki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek bu unvanı kazanan Ay Çetin, WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör olarak tarihe geçmiştir. Bu başarısı, onu yalnızca Türkiye'de değil, dünya boks camiasında da tanınan bir isim haline getirmiştir.

Spor kariyerinin yanı sıra eğitim hayatına da önem veren Seren Ay Çetin, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisidir. Eğitim ve spor hayatını başarıyla bir arada yürütmesi, onun çok yönlü bir sporcu olduğunu göstermektedir.

SEREN AY ÇETİN KAÇ YAŞINDA?

Seren Ay Çetin, 13 Temmuz 1997 doğumludur. Bu bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Boks hayatına 13 yaşında başlamış olan Ay Çetin, genç yaşlardan itibaren profesyonel boks kariyerine hazırlık yapmıştır.

2018 yılında antrenörü Serdar Avcı'nın desteğiyle profesyonel boksa geçen Seren Ay Çetin, o günden bu yana ulusal ve uluslararası arenalarda birçok başarıya imza atmıştır. Kariyerinde elde ettiği başarılar, onu Türk sporunun parlayan yıldızlarından biri hâline getirmiştir.

SEREN AY ÇETİN NERELİ?

Seren Ay Çetin, İstanbul'un köklü ilçelerinden biri olan Kadıköy'de doğmuş ve boks hayatına da burada başlamıştır. Kadıköy Boks Kulübü'nde aldığı eğitim ve disiplin, onun profesyonel kariyerinin temelini oluşturmuştur. Antrenörü Serdar Avcı ile birlikte hem teknik hem de mental anlamda boks alanında gelişim göstermiştir.

Kadıköy'ün spor kültürü ve altyapısı, Seren Ay Çetin gibi yetenekli sporcuların yetişmesinde büyük rol oynamaktadır. Ay Çetin'in kariyerindeki başarılar, İstanbul'un ve Kadıköy'ün spor alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

SEREN AY ÇETİN SURVİVOR 2026 KADROSUNDA MI?

Survivor 2026 yarışması için hazırlıklar hızla devam ederken, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Seren Ay Çetin'in Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosuna resmen dahil olduğunu duyurdu.

Boks dünyasında elde ettiği disiplin, güç ve strateji ile tanınan Seren Ay Çetin'in, Survivor 2026 yarışmasında da rekabetçi ruhu ile öne çıkması bekleniyor. Sporculuk deneyimi ve fiziksel dayanıklılığı, onun yarışmada güçlü bir isim olmasını sağlayacak unsurlar arasında yer alıyor.