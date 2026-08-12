Serel Yereli kimdir? Serel Yereli kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Serel Yereli, ekranlarda yer aldığı projelerin yanı sıra müzik ve oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. 2016 yılında Bodrum Masalı dizisinde Alara karakterine hayat veren Serel Yereli'nin yaşam öyküsü merak konusu oldu. Serel Yereli kimdir? Serel Yereli kaç yaşında ve nereli? İşte genç oyuncunun eğitim hayatı, kariyeri ve hakkında merak edilen detaylar...

SEREL YERELİ KİMDİR?

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir'in Göztepe ilçesinde dünyaya gelen oyuncu ve şarkıcıdır. Tam adı Buse Serel Yereli olan sanatçı, ailesinin tek çocuğudur. Babası eski milli hentbolcu Serdal Yereli'dir. Çocukluğu, babasının görevleri nedeniyle farklı ülkelerde geçti. Serel Yereli, özellikle Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Alara karakteriyle tanındı.

SEREL YERELİ KAÇ YAŞINDA?

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 doğumludur. 12 Ağustos 2026 itibarıyla 31 yaşındadır.

SEREL YERELİ NERELİ?

Serel Yereli, İzmir doğumludur. 19 Nisan 1995'te İzmir'in Göztepe ilçesinde dünyaya gelen Yereli, çocukluk yıllarının bir bölümünü babasının görevleri nedeniyle farklı ülkelerde geçirdi.

SEREL YERELİ'NİN KARİYERİ

Serel Yereli'nin sanat kariyeri küçük yaşlarda başladı. Londra'da müzikal oyunculuk eğitimi alan Yereli, Grease, Mamma Mia ve Burlesque gibi müzikallerde başrol üstlendi. Daha sonra Craft Atölye'de ve oyuncu Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi aldı.

2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılan Serel Yereli, Shakira'nın "Whenever, Wherever" şarkısını seslendirdi ancak ilk turda yarışmaya veda etti. Oyunculuk kariyerindeki en önemli adımı ise 2016 yılında attı. Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı dizisinde Alara karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

Yereli ayrıca İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere dört yabancı dil bilmektedir. Küçük yaşlarda TÜBİTAK kapsamında düzenlenen bir yarışmada "Serel'in Uzay Gemisi" adlı projesiyle ödül kazanması da dikkat çeken bilgiler arasında yer almaktadır.