Son dakika gelişmesi olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturmasının kapsamının giderek genişlediği ortaya çıktı. Operasyonlarda, daha önce mal varlıklarına el konulan Veysel Şahin'in ardından, Şeref Yazıcı'nın da tüm mal varlıklarına el konuldu. Peki, Şeref Yazıcı kimdir, serveti ne kadar? Şeref Yazıcı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

ŞEREF YAZICI KİMDİR?

Şeref Yazıcı, son yıllarda Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları alanında öne çıkan isimlerden biridir. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre Yazıcı, Darkex isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibidir. Şirket, özellikle kripto para transferleri ve dijital ödeme altyapıları konusunda hizmet vermektedir.

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre Şeref Yazıcı, bu altyapı hizmetlerini yasadışı bahis platformlarının ödeme sistemleri için kullanmakla suçlanıyor. Savcılık kaynakları, Yazıcı'nın faaliyetlerinin yalnızca teknik destekle sınırlı kalmadığını, yüksek tutarlı finansal işlemlerin de bu sistemler üzerinden yürütüldüğünü belirtiyor.

ŞEREF YAZICI NE İŞ YAPIYOR?

Şeref Yazıcı, iş hayatında ağırlıklı olarak kripto para ve dijital ödeme altyapıları üzerine çalışmaktadır. Darkex şirketi, özellikle Türkiye'de kripto varlık transferleri ve ödeme altyapıları konusunda hizmet sunmaktadır. Ancak soruşturma raporlarına göre Yazıcı'nın sağladığı altyapı hizmetleri, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasında da kullanılmış olabilir.

MASAK tarafından hazırlanan analiz raporları, şüpheli işlemlerin yüksek tutarda ve karmaşık bir finansal ağ üzerinden yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Bu durum, Şeref Yazıcı'nın iş faaliyetlerinin teknik sınırların ötesine geçtiğine dair savcılık iddialarını güçlendiriyor.

ŞEREF YAZICI'NIN TÜM MAL VARLIKLARINA NEDEN EL KONULDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların aklanmasının önüne geçmek amacıyla geniş kapsamlı el koyma kararı aldı. Karar kapsamında Şeref Yazıcı'ya ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka hesapları, yatırım hesapları ve kripto para varlıkları donduruldu.

Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla uygulanan el koyma işlemi, soruşturmanın finansal boyutuna odaklanıldığını gösteriyor. Yetkililer, operasyonların yalnızca bireysel kazançları değil, yasadışı bahis ağlarının tamamını hedeflediğini vurguluyor.

ŞEREF YAZICI SERVETİ NE KADAR?

Soruşturmanın en dikkat çeken başlığı, Şeref Yazıcı'nın kripto hesabında bulunan 500 milyon dolar oldu. Başsavcılığın açıklamasına göre, bu tutar global kripto şirketlerinde tespit edildi ve ilgili platformlar tarafından donduruldu.

Yetkililer, söz konusu kripto varlıkların Türkiye'ye iadesi için sürecin başlatıldığını duyurdu. 500 milyon dolarlık tutar, Türkiye'de bugüne kadar yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarında görülen en yüksek kripto varlık rakamlarından biri olarak öne çıkıyor.

ŞEREF YAZICI KAÇ YAŞINDA?

Şeref Yazıcı'nın yaşı ile ilgili kesin bilgiler soruşturma dosyasında yer almıyor. Ancak iş dünyasındaki aktif rolü ve kurduğu şirketler dikkate alındığında orta yaş grubunda olduğu değerlendiriliyor.

ŞEREF YAZICI NERELİ?

Şeref Yazıcı'nın doğum yeri ve kökeniyle ilgili kamuya açık bilgiler bulunmamaktadır. Ancak Türkiye'de kripto para ve dijital ödeme alanında faaliyet gösterdiği biliniyor.