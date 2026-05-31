Bebek Sahili'nde teknede çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş Arnavutköy'deki Bebek Sahili'nde bir tur teknesinde çıkan yangın, Kıyı Emniyeti ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, teknede maddi hasar oluştu.

Beşiktaş Arnavutköy'de bulunan Bebek Sahili'nde bir teknede yangın meydana gelmiş, tekne alevlere teslim olurken, yangını söndürmek için diğer tekneler de seferber olmuştu. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, bölgeye ihbar üzerine ekiplerin sevk edildiği öğrenilmişti.

Saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, yangının bir tur teknesinde çıktığı öğrenildi. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyı Emniyeti ekiplerince yangına denizde müdahale edilirken, itfaiye ekipleri ise kıyıdan çalışma yürüttü. Olay sırasında teknede bulunan iki mürettebat, kendi imkanlarıyla tekneden ayrıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, teknede maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
