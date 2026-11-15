Serdar Aziz Galatasaray'dan neden ayrıldı? Fenerbahçe'de hoca olmak isteyen Serdar Aziz kimdir?

Serdar Aziz, Galatasaray'dan Ocak 2019'da sözleşmesini karşılıklı feshederek ayrıldı. Kulüp, oyuncudan kendine yeni bir takım bulmasını istemişti; ayrılığın ardından Fenerbahçe'yle 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eski milli stoper, 14 Kasım 2026'da A Spor'a verdiği röportajda o dönemi yeniden anlattı. Ayrılıktan duyduğu üzüntüyü saklamadı ama ardından gelen Fenerbahçe yıllarını bir kazanç olarak gördüğünü söyledi.

SERDAR AZİZ GALATASARAY'DAN NEDEN AYRILDI?

Serdar Aziz, Galatasaray yönetiminin kendisinden takım bulmasını istemesi üzerine Ocak 2019'da kulüpten ayrıldı. Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre sözleşme karşılıklı olarak sona erdirildi ve oyuncu kulübe 2,3 milyon euro fesih tazminatı ödemeyi kabul etti.

Bonservisi elinde olan Serdar, 30 Ocak 2019 akşamı Fenerbahçe'ye imza attı. Menajeri Haluk Canatar o gün başka kulüplerden de teklif geldiğini, oyuncunun ise Fenerbahçe'de oynamak istediği için bunları geri çevirdiğini açıkladı.

SERDAR AZİZ GALATASARAY AYRILIĞI İÇİN NE DEDİ?

Serdar Aziz, Galatasaray'dan ayrılışının istediği gibi olmadığını söyledi. Fatih Terim'in takımın başına gelmesiyle şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan eski futbolcu, "Keşke öyle bir ayrılık olmasaydı" dedi ve ekledi: "Her şerde bir hayır vardır."

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmenin zor olduğunu, sarı-lacivertli formayla kendini kanıtlamak zorunda hissettiğini anlattı. O dönemde Avrupa'ya gitme şansı olduğunu ama Fenerbahçe'yi tercih ettiğini de söyledi. Son yıllarda Galatasaray'ın daha başarılı olduğunu kabul etti; Fenerbahçe'nin ise eksiği yalnızca şampiyonluk olan, dünyanın büyük kulüplerinden biri olduğunu savundu.

SERDAR AZİZ NE YAPIYOR?

Serdar Aziz futbolu bıraktı ve antrenör olmaya hazırlanıyor. 3 Kasım 2026'da Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nin medya buluşmasında antrenörlük kursuna yazıldığını, diplomasını aldıktan sonra önce deneyimli bir teknik adamın yanında çalışmak istediğini açıklamıştı. Son bir iki yılını ailesine ayırdığını da o gün söyledi.

A Spor'daki röportajda hedefini netleştirdi. Futbolcuyken Fenerbahçe'de kazanamadığı şampiyonluğu bir gün aynı kulüpte antrenör olarak yaşamak istiyor. Bursaspor'un da kendisi için ayrı bir yeri olduğunu, teklif gelirse orada çalışmak istediğini daha önce dile getirmişti.

SERDAR AZİZ KİMDİR?

Serdar Aziz 1990 doğumlu, futbola Bursaspor altyapısında başladı. 2006'da profesyonel sözleşme imzaladı, bir sezon Merinosspor'da kiralık oynadıktan sonra Bursaspor A takımına döndü ve kaptanlığa kadar yükseldi. 2009-10 sezonunda Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan kadrodaydı.

2016 yazında Galatasaray, Bursaspor'a 4,5 milyon euro ile Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Furkan Özçal'ı vererek onu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı formayla 2016 Süper Kupa'yı ve 2017-18 Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. Fenerbahçe'deki döneminde ise 2022-23 sezonunda Türkiye Kupası'nı kaldırdı. A Milli Takım'da ilk maçına 16 Kasım 2014'te Kazakistan karşısında çıktı.

SERDAR AZİZ INTER'E NEDEN GİTMEDİ?

Serdar Aziz, Bursaspor'dayken Inter'e transfer olmaya çok yaklaştığını ama kulüpler anlaşamayınca Galatasaray'a gittiğini anlattı. Röportajda o yıllarda Avrupa'dan başka teklifler de aldığını söyledi. Kariyerinde en çok gururlandığı dönemin ise Bursaspor'un şampiyonluk sezonu olduğunu, bir Anadolu kulübünün şampiyon olmasının kendisi için ayrı bir değer taşıdığını belirtti.