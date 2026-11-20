Serdar Altınbaş kimdir, mesleği ne, kaç yaşında, nereli ve neden yakalandı soruları, yakalama haberinin ardından en çok araştırılan konular arasına girdi. Serdar Altınbaş, kuyumculuk, finans, eğitim ve denizcilik gibi alanlarda faaliyet gösteren Altınbaş Holding'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan bir iş insanı. Gaziantep kökenli Altınbaş ailesinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Altınbaş'ın yaşı ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Altınbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve Altınbaş Holding'in yönetim kurulu başkan vekili Nusret Altınbaş'ın da tutuklandığı fon soruşturmasında aranıyordu. Altınbaş'ın yakalanması, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda sağlandı. İşte Serdar Altınbaş hakkında bilinenler ve fon soruşturmasının detayları.

SERDAR ALTINBAŞ KİMDİR?

Serdar Altınbaş, Altınbaş Holding'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan bir iş insanı. Altınbaş, Türkiye'nin köklü aile şirketlerinden biri olan Altınbaş grubunu kuran ailenin yeni kuşak temsilcileri arasında yer alıyor. Altınbaş Holding'in yönetim kurulunda İnan Altınbaş yönetim kurulu başkanı, Hüseyin Altınbaş ve Nusret Altınbaş başkan vekili, Sofu Altınbaş ve Serdar Altınbaş ise yönetim kurulu üyesi olarak bulunuyor.

SERDAR ALTINBAŞ'IN MESLEĞİ NE?

Serdar Altınbaş, iş insanı. Altınbaş, aile şirketi olan Altınbaş Holding'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

SERDAR ALTINBAŞ KAÇ YAŞINDA?

Serdar Altınbaş'ın yaşı ve doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmadı.

SERDAR ALTINBAŞ NERELİ?

Serdar Altınbaş, aslen Gaziantepli olan Altınbaş ailesinin bir üyesi. Ailenin kurucusu Mehmet Altınbaş, Gaziantep'te Antep fıstığı ticaretiyle başladığı iş hayatını daha sonra kuyumculuğa taşıdı. Serdar Altınbaş'ın doğum yerine ilişkin ise kamuoyuyla paylaşılan bir bilgi bulunmuyor.

SERDAR ALTINBAŞ NEDEN YAKALANDI?

Serdar Altınbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aranıyordu. Hakkında difüzyon yoluyla uluslararası arama kaydı bulunan Altınbaş, Çekya'nın başkenti Prag'daki Vaclav Havel Havalimanı'nın transit bölümünde yakalandı. Altınbaş hakkındaki iddialar soruşturma aşamasında bulunuyor ve verilmiş kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Serdar Altınbaş'ın yakalanmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; 'Sermaye Piyasası Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş isimli şahsın Çekya'da yakalanması sağlandı ve iade işlemleri derhal başlatıldı. Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

SERDAR ALTINBAŞ TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı, Serdar Altınbaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik işlemlerin derhal başlatıldığını açıkladı. İade süreci, Türkiye ile Çekya arasındaki hukuki prosedürler çerçevesinde yürütülecek.

ALTINBAŞ HOLDİNG FON SORUŞTURMASI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporları ve yazılı başvurular üzerine başlatıldı. Soruşturmada, bazı halka açık şirketlerin paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin iddialar inceleniyor. Soruşturma öncesinde Altınbaş ailesiyle bağlantılı Atlas Portföy fonlarından yaklaşık 16 milyar liralık şüpheli çıkış tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding'in sahiplerinden Nusret Altınbaş tutuklandı.

ALTINBAŞ ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Altınbaş Holding, Alnus Yatırım Menkul Değerler, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding ve Altınhas Yatırım Holding'e kayyum atadı.

ALTINBAŞ HOLDİNG KİMİN?

Altınbaş Holding, Gaziantep kökenli Altınbaş ailesine ait bir aile şirketleri grubu. Grubun temelleri, Mehmet Altınbaş'ın Gaziantep'te Antep fıstığı ticaretiyle başladığı iş hayatına dayanıyor. Aile daha sonra kuyumculuğa yöneldi; 1979'da Lefkoşa'da, 1985'te ise İstanbul'da kuyumculuk faaliyetlerine başladı. 1996 yılında kurulan Altınbaş Holding, bugün kuyumculuk, finans, eğitim ve denizcilik gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Grup bünyesinde Altınbaş Üniversitesi de bulunuyor.