Sercan Yaşar ifadesinde ne dedi? Sercan Yaşar tahliye oldu mu, neden tahliye edildi? Uyuşturucu soruşturmasında itirafçı oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması, sosyal medya ve eğlence dünyasını sarsan gelişmelerle devam ediyor. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edildi. Peki, Sercan Yaşar ifadesinde ne dedi? Sercan Yaşar neden tahliye edildi? Detaylar haberimizde...

SERCAN YAŞAR İFADESİNDE NE DEDİ?

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sercan Yaşar, uyuşturucu iddialarına dair savcılığa kapsamlı bilgiler verdi. Yaşar, soruşturma süresince en çok isim ve bilgiye sahip kişi olarak nitelendirildi. Özellikle soruşturmanın ilerlemesi için kritik isimlerin ve olayların ayrıntılarını paylaştığı belirtildi. Bu açıklamalar, Yaşar'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilmesinde belirleyici rol oynadı.

SERCAN YAŞAR TAHLİYE OLDU MU?

Evet, Sercan Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği kapsamlı ifadenin ardından serbest bırakılan Yaşar, soruşturmada kritik bilgi paylaşımı yapmıştı.

SERCAN YAŞAR UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA İTİRAFÇI OLDU!

Sercan Yaşar, soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adeta itirafçı konumuna geçti. Savcılığa verdiği ifadelerde, uyuşturucu kullanımına ilişkin ayrıntıları ve bağlantılı isimleri detaylı şekilde açıkladı. Bu açıklamalar, soruşturmanın genişlemesine ve yeni şüphelilerin tespit edilmesine imkan sağladı.

Tahliyesinin ardından soruşturma kapsamında başka şüphelilere de yakalama kararı çıkarıldı. Bunlar arasında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş yer alıyor. Her iki şüpheli hakkında "uyuşturucu temin etme", "kullanımını kolaylaştırma" ve "kullanma" suçlamalarıyla işlem yapılıyor.

SERCAN YAŞAR KİMDİR?

Uzun yıllardır eğlence sektöründe tanınan Sercan Yaşar, özellikle organizasyon alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Büyük markaların lansman projelerinde görev alan Yaşar, sosyal medya üzerinden de sık sık ünlü isimlerle bir arada görülüyor.

Ayrıca Yaşar, bir dönem Posta Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme almış ve gece hayatı ile etkinlik planlama alanındaki çalışmalarıyla geniş bir çevre edinmiştir. Eğlence sektöründe elde ettiği bu deneyim, soruşturma sırasında sahip olduğu bilgi birikimini açıklamasına da yansıdı.