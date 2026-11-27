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Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi görüşülürken TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile Bakan Murat Kurum arasında tartışma yaşandı. Bakanlığın bütçesini, iklim krizi için ayrılan kaynağı ve COP31 sürecini eleştiren Kadıgil'in sözleri üzerine Kurum da yanıt verdi. İki isim arasında geçen diyalogda kullanılan ifadeler ve karşılıklı açıklamalar gündeme geldi.

SERA KADIGİL MURAT KURUM OLAYI NEDİR?

Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi ele alındı. Görüşmeler sırasında söz alan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, bakanlığın bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadıgil, konuşmasında iklim kriziyle mücadele için ayrılan kaynağı ve COP31 sürecini eleştirdi. Bakan Murat Kurum'un sunum kitapçığında çok sayıda fotoğrafının bulunmasına da değinen Kadıgil, kitapçığı "Ayşegül tatilde gibi Murat Kurum faaliyette kitapçığı" sözleriyle nitelendirdi.

Kadıgil, konuşmasında 19 günlük tutukluluk sürecinin sona ermesine de değinerek Fatma Betül Sayan Kaya'nın kazancından katkı sağlayabileceğine ilişkin ifadeler kullandı.

MURAT KURUM SERA KADIGİL'E NE DEDİ?

Komisyondaki görüşmeler sırasında COP31 süreci üzerinden yaşanan tartışmada Bakan Murat Kurum, Kadıgil'in eleştirilerine yanıt verdi. Kurum, Kadıgil'in sözleri üzerine "Hiç kimseden fırça yemedik, sen merak etme" dedi.

Kadıgil ise Ganalı Bakan'ın konuşmasına atıfta bulunarak Kurum'a şu sözlerle karşılık verdi:

"Ganalı Bakandan yediğiniz ve tüm salon tarafından çılgınca alkışlanan yerden göğe haklı fırça son iki gündür bütün dünyada..."

Kurum, tartışmanın devamında Kadıgil'e yönelik "Siz piyon olmaya alışmışsınız da piyonların lafını getirme buraya" ifadesini kullandı.

SERA KADIGİL'İN PİYON SÖZLERİNE YANITI NE OLDU?

Murat Kurum'un "piyon" sözlerine tepki gösteren Sera Kadıgil, hangi ülkenin piyonu olmakla suçlandığını sorarak şu ifadeleri kullandı:

"Pardon, kimin piyonu olmaya alışmışım ben? Suudi Arabistan'ın mı, Amerika'nın mı, Trump'ın mı, İngiltere'nin mi? Hangisi Sayın Kurum, hangisi Sayın Kurum? Karşınızdakiler size resmen diplomasi dersi verdiler, Ganalı bir Bakanın yaptığı konuşmayı çılgınca alkışladılar. Hakkınızda 'Le fiasco' diye şu anda manşetler atılıyor."

SERA KADIGİL COP31 HAKKINDA NE DEDİ?

Sera Kadıgil, COP31 sürecine yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Kadıgil, konuşmasında "2009 yılından beri ilk defa bir COP zirvesinde bir karar almayı beceremediniz ya..." ifadesini kullandı.

Kadıgil, yaşananları anlatırken Ölümlü Dünya filminden de alıntı yaptı:

"Ya, biz başka bir otelde mi dayak yedik ya, biz başka bir ilde miydik?"

SERA KADIGİL İLE MURAT KURUM ARASINDAKİ TARTIŞMA TBMM TUTANAKLARINDA YER ALDI

Sera Kadıgil ile Murat Kurum arasında yaşanan diyaloglar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 26 Kasım 2026 tarihli toplantı tutanaklarında yer aldı. Tartışma, bakanlığın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında iklim krizi ve COP31 sürecine ilişkin değerlendirmeler üzerinden yaşandı.