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Şeniz Doğan kimDenizli’de Merkezefendi Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından Doğan’ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Peki, Şeniz Doğan kimdir, eşi kim? Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Detaylar...

ŞENİZ DOĞAN KİMDİR?

Şeniz Doğan, 1980 yılında Denizli’nin Bekilli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Londra’da İngilizce eğitimi aldı. 2002 yılında hukuk fakültesinden mezun olan Doğan, 2004 yılından itibaren Denizli’de avukatlık yaptı.

ŞENİZ DOĞAN KAÇ YAŞINDA?

1 Eylül 1980 doğumlu olan Şeniz Doğan, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

ŞENİZ DOĞAN NERELİ?

Şeniz Doğan, Denizli’nin Bekilli ilçesinde doğdu. Eğitim hayatının ardından hukuk alanında öğrenim gören Doğan, Londra’da İngilizce dil eğitimi de aldı.

ŞENİZ DOĞAN HANGİ PARTİDEN?

Şeniz Doğan, siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde devam ederken 2026 yılının eylül ayında partisinden ayrılarak YENİ Parti’ye katıldı. Dolayısıyla son parti değişikliğine göre Doğan, YENİ Parti mensubudur.

ŞENİZ DOĞAN'IN EŞİ KİM?

Şeniz Doğan’ın eşi Mehmet Ali Doğan’dır. Avukat olduğu belirtilen Mehmet Ali Doğan, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkezefendi Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şeniz Doğan ile birlikte 31 Ekim 2026’da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çiftin bir çocuğu bulunuyor.

ŞENİZ DOĞAN NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şeniz Doğan hakkında “rüşvet almak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “irtikap” suçlamalarıyla işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğan, 31 Ekim 2026 tarihinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca Şeniz Doğan’ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.