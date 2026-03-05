Semiha Deniz cinayet olayı nedir? Semiha Deniz'i kim öldürdü, eski eşi kimdir?

Fatih'te yaşanan trajik olay, sosyal medyada ve gündemde geniş yankı uyandırdı. Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından okul önünde silahla vurulan Semiha Deniz'in hayatını kaybetmesi sonrası, eski eşinin kim olduğu ve olayın ayrıntıları merak konusu oldu. Semiha Deniz cinayetinin perde arkası, yaşananlar ve resmi açıklamalar haberimizde…

SEMİHA DENİZ CİNAYET OLAYI NEDİR?

Semiha Deniz olayı, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen ve büyük yankı uyandıran bir silahlı saldırıdır. Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından okul önünde başından vurulan Deniz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

SEMİHA DENİZ'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Semiha Deniz, boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından öldürüldü. İddiaya göre, sokakta karşılaştığı eşi tarafından başından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçtı ve polis tarafından yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SEMİHA DENİZ'İN KAÇ TANE ÇOCUĞU VARDI?

Semiha Deniz'in iki çocuğu bulunuyordu. Genç yaşta hayatını kaybeden Deniz, ardında iki çocuğunu ve ailesini bıraktı. Çocukların durumu ve psikolojik etkileri de olayın ardından gündemde dikkat çeken konular arasında yer aldı.

SEMİHA DENİZ KİMDİR?

Semiha Deniz, İstanbul Fatih'te yaşayan ve boşanma sürecinde olduğu eşiyle sorunlar yaşayan bir kadındı. 33 yaşında olan Deniz, iki çocuk annesiydi. Hayatını ailesine ve çocuklarına adayan Semiha Deniz, genç yaşta trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Olay, çevresindeki insanlar ve kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.