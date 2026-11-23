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Selim Çelenk, bir süredir tedavi gördüğü pankreas rahatsızlığı nedeniyle 23 Kasım 2026 sabahı Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Trabzon'un Düzköy ilçesinin belediye başkanı olan Çelenk'in ölümünü ailesi sosyal medyadan duyurdu.

SELİM ÇELENK NEDEN ÖLDÜ?

Selim Çelenk, yeniden nükseden pankreas rahatsızlığı nedeniyle öldü. Durumu ağırlaşınca 20 Kasım Cuma günü Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine alınan Çelenk, doktorların müdahalesine rağmen üç gün sonra, pazartesi sabahına karşı kurtarılamadı.

SELİM ÇELENK'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Selim Çelenk'in hastalığı pankreas rahatsızlığıydı. Şikâyetleri karın ağrısıyla başladı. Önce Trabzon'da bir hastaneye başvurdu, ardından Ankara'da yaklaşık bir buçuk ay tedavi gördü ve bir süre dinlendikten sonra belediyedeki görevine döndü.

Ekim ayında rahatsızlık yeniden nüksetti. Tekrar Ankara'ya götürülen Çelenk bu kez hastaneden çıkamadı.

SELİM ÇELENK'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Selim Çelenk'in cenazesi 24 Kasım 2026 Salı günü Düzköy'de toprağa verilecek. Öğle vakti Düzköy Merkez Mevlana Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Aykut Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilecek.

SELİM ÇELENK KİMDİR?

Selim Çelenk, eğitimden gelen bir kamu yöneticisiydi ve 2024'ten beri Düzköy Belediye Başkanıydı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına öğretmen olarak başladı; Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ve Trabzon'un Demirkapı köyünde hem sınıfa girdi hem okul müdürlüğü yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı.

SELİM ÇELENK NERELİ?

Selim Çelenk Trabzonluydu. 1964'te, yıllar sonra belediye başkanı olacağı Düzköy'de doğdu.

SELİM ÇELENK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Selim Çelenk, öğretmenliğin ardından Trabzon Belediyesi'ne geçti ve burada iki dönem Kültür Turizm Tanıtma ve Spor Müdürü olarak çalıştı; aynı belediyede başkan yardımcılığı ve başkan danışmanlığı da yaptı.

Sonraki yıllarda dört ilde (Trabzon, Konya, Ankara ve İstanbul) sosyal hizmetler il müdürlüğü yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda başkan yardımcılığına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne getirildi. Belediyenin yayımladığı özgeçmişe göre bu görevlerde kalkınma ajansı ve Avrupa Birliği fonlarına 33 proje kabul ettirdi.

SELİM ÇELENK NE ZAMAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU?

Selim Çelenk, 31 Mart 2024'teki yerel seçimde AK Parti'nin adayı olarak Düzköy Belediye Başkanı seçildi. Görevinin üçüncü yılındaydı.

Ölüm haberinin ardından başsağlığı mesajları peş peşe geldi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çelenk için "yol ve dava arkadaşım" dedi.