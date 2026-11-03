Selen Zorlu Melik kimdir, Selen Zorlu Melik kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bankacılık sektöründe başladığı iş hayatını aile şirketinde sürdüren Selen Zorlu Melik, Korteks'ten Zorlu Enerji'ye kadar grubun pek çok şirketinde görev aldı. İşte Selen Zorlu Melik'in hayatına, ailesine ve kariyerine dair merak edilenler.

SELEN ZORLU MELİK KİMDİR?

Selen Zorlu Melik, Zorlu Holding'in kurucularından ve Onursal Başkanı Zeki Zorlu ile 2023 yılında hayatını kaybeden Türkan Zorlu'nun kızı. Selen Zorlu Melik'in kardeşi, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Zorlu. 2 Kasım 2026'da hayatını kaybeden Ahmet Nazif Zorlu ise Selen Zorlu Melik'in amcası.

Selen Zorlu Melik, Zorlu Enerji Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

SELEN ZORLU MELİK KAÇ YAŞINDA?

Selen Zorlu Melik, 1975 yılında doğdu. Selen Zorlu Melik, 51 yaşında.

SELEN ZORLU MELİK NERELİ?

Selen Zorlu Melik, Trabzon doğumlu. Zorlu ailesinin kökleri ise Denizli'nin Babadağ ilçesine dayanıyor. Zorlu Grubu'nun iş hayatının ilk yıllarında Trabzon'da tekstil ticareti yaptığı biliniyor.

SELEN ZORLU MELİK'İN EĞİTİMİ

Selen Zorlu Melik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında Amerika'daki University of California, Berkeley'de pazarlama alanında diploma programını tamamladı.

SELEN ZORLU MELİK NE İŞ YAPIYOR?

Selen Zorlu Melik, çalışma hayatına 1998 yılında Denizbank Bursa Şubesi'nde stajyer olarak başladı. 1999 yılında Denizbank'ın yönetici adayı programına katılan Melik, bankanın genel müdürlüğünde çeşitli görevler üstlendi.

2002 yılında Zorlu Grubu'nun iplik fabrikası Korteks'te çalışmaya başlayan Selen Zorlu Melik, 2004 yılında Korteks Yönetim Kurulu'na atandı. Melik, aynı zamanda Zorlu Enerji Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

ZEKİ ZORLU KİMDİR?

Selen Zorlu Melik'in babası Zeki Zorlu, 1939 yılında Denizli'de doğdu. Zeki Zorlu, kardeşi Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte Zorlu Holding'in kurucuları arasında yer alıyor. İki kardeş, 1976 yılında grubun ilk üretim şirketi olan Korteks'i birlikte kurdu. Zeki Zorlu, bugün Zorlu Holding Onursal Başkanı olarak görev yapıyor.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Selen Zorlu Melik'in amcası Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini atan Zorlu, 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı ve 1994 yılında Vestel'i holding bünyesine kattı. Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 2 Kasım 2026'da 82 yaşında hayatını kaybetti. Zorlu'nun cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.