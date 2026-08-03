Selçuk Tepeli NOW TV'den ayrıldı mı, Selçuk Tepeli NOW TV'den neden ayrıldı, hangi kanalda geçti, Selçuk Tepeli neden yok?

Now TV Ana Haber'in sevilen yüzü Selçuk Tepeli'nin görevinden ayrıldığını açıklamasıyla birlikte izleyiciler, "Selçuk Tepeli NOW TV'den ayrıldı mı, Selçuk Tepeli NOW TV'den neden ayrıldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bunun bir veda değil, kısa süreli bir mola olduğunu belirten Tepeli, yeni dönemde yazıları ve müzik çalışmalarıyla takipçileriyle buluşmaya devam edeceğinin mesajını verdi.

SELÇUK TEPELİ NOW ANA HABER'E VEDA ETTİ! YERİNE OZAN GÜNDOĞDU GELİYOR

NOW (eski adıyla FOX) Ana Haber'in sevilen sunucusu Selçuk Tepeli, altı sezon boyunca sürdürdüğü ana haber sunuculuğu görevine ara verdiğini açıkladı. İzleyicilerine yayımladığı duygusal mesajla veda eden deneyimli gazeteci, yeni yayın döneminde ana haber koltuğunu gazeteci Ozan Gündoğdu'ya devredeceğini duyurdu. Selçuk Tepeli'nin ayrılık kararı ve geleceğe dair planları kısa sürede gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

SELÇUK TEPELİ NOW ANA HABER'DEN AYRILDI

Fatih Portakal'ın ardından NOW Ana Haber bültenini sunmaya başlayan Selçuk Tepeli, yaklaşık altı sezondur sürdürdüğü görevine ara verme kararı aldığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın bir veda değil, bir mola olduğunu vurgulayan Tepeli, izleyicilerinden bir süreliğine müsaade istedi.

Başarılı gazeteci, hafta içi her akşam milyonlarca izleyiciyle buluşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, haber yolculuğunda birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına ve kendisini yalnız bırakmayan izleyicilere teşekkür etti.

DUYGUSAL VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Selçuk Tepeli, yayımladığı mesajında altı sezon boyunca Türkiye ve dünya gündemini ekran başındaki izleyicilerle birlikte değerlendirdiklerini ifade etti. Haber merkezindeki çalışma arkadaşlarına, Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e ve NOW Haber ailesine teşekkür eden Tepeli, kendisini her akşam evlerine konuk eden izleyicilere de minnettarlığını dile getirdi.

Deneyimli sunucunun açıklaması, sosyal medyada çok sayıda izleyici tarafından paylaşılırken, birçok kişi Tepeli'ye yeni dönem için başarı dileklerini iletti.

NOW ANA HABER'İN YENİ SUNUCUSU OZAN GÜNDOĞDU OLDU

Selçuk Tepeli, veda mesajında yerine geçecek ismi de açıkladı. Yeni yayın döneminde NOW Ana Haber bültenini deneyimli gazeteci Ozan Gündoğdu sunacak.

Bayrağı meslektaşına devrettiğini belirten Tepeli, Ozan Gündoğdu'na ve NOW Haber ekibine yeni sezonda başarılar dileyerek, ana haber bülteninin yeni dönemde güçlü bir şekilde devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

SELÇUK TEPELİ EKRANLARDAN TAMAMEN AYRILMIYOR

Veda mesajının sonunda geleceğe ilişkin planlarından da bahseden Selçuk Tepeli, ekranlardan tamamen uzaklaşmayacağını ifade etti. Bir süre dinlenmeyi planlayan gazeteci, önümüzdeki süreçte yeni yazılar ve müzik çalışmalarıyla takipçilerinin karşısında olacağını söyledi.

Bu açıklama, Tepeli'nin medya dünyasından tamamen çekilmediğini, farklı projeler üzerinde çalışmalarını sürdüreceğini de ortaya koydu.

SELÇUK TEPELİ NEDEN AYRILDI?

Selçuk Tepeli, yaptığı açıklamada görevinden ayrılma nedenine ilişkin herhangi bir olumsuzluk ya da krizden söz etmedi. Deneyimli sunucu, yalnızca yoğun geçen altı sezonun ardından bir süre dinlenmek istediğini belirterek bunun kişisel bir mola kararı olduğunu ifade etti.

NOW Ana Haber'de yaşanan bu görev değişikliğiyle birlikte yeni yayın döneminde ekranın yeni yüzü Ozan Gündoğdu olacak. Selçuk Tepeli'nin ise ilerleyen dönemde yazıları ve farklı projeleriyle yeniden kamuoyunun karşısına çıkması bekleniyor.