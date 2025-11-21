Selman Öğüt kimdir? Prof. Dr. Selman Öğüt kaç yaşında, nereli?

Selman Öğüt, uluslararası hukuk alanında uzman bir akademisyen, yazar ve rektördür. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde lisans, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Selam Öğüt kimdir? Prof. Dr. Selman Öğüt kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

SELMAN ÖĞÜT KİMDİR?

1984 yılında Mekke'de doğan Selman Öğüt, uluslararası hukuk alanında uzman akademisyen, yazar ve rektördür. Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü'nde hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü'nde sürdüren Öğüt, 2013 yılında doktora derecesini aldı. Akademik kariyerinde hem yurtiçinde hem yurtdışında önemli deneyimler edinen Öğüt, uluslararası hukukun teorik ve pratik yönlerine dair birçok çalışmaya imza atmıştır.

SELMAN ÖĞÜT KAÇ YAŞINDA?

Selman Öğüt, 1984 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Genç yaşına rağmen akademik ve yönetim alanında kayda değer başarılar elde etmiş, uluslararası hukuk alanında uzman olarak tanınmıştır.

SELMAN ÖĞÜT NERELİ?

Selman Öğüt, Mekke'de dünyaya gelmiş olmasına rağmen ailesi Türkiye kökenlidir ve özellikle Tokat civarından geldiği bilinir. Uluslararası bir bakış açısına sahip olan Öğüt, bu kültürel çeşitliliği akademik çalışmalarına da yansıtmaktadır.

EĞİTİM VE AKADEMİK GEÇMİŞİ

Selman Öğüt, lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Akademik kariyerine güçlü bir temel oluşturan bu eğitimler, onun uluslararası hukuk alanında derinleşmesini sağladı.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü'nde doktora çalışmalarına başlayan Öğüt, 2013 yılında doktora derecesini aldı. Doktora sürecinde uluslararası deneyim kazanmak için 2005–2006 yılları arasında Almanya'nın Trier Üniversitesi'ne Erasmus bursu ile gitti. 2009 yılında Bonn Üniversitesi'nin yaz okuluna katılan Öğüt, 2010 yılında Marmara Üniversitesi bursu ile London School of Economics'te akademik çalışmalarını sürdürdü.