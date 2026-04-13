Galatasaraylı yıldız puan kaybedilen maç sonrası gülerek paylaşım yaptı! Taraftar ateş püskürüyor
Galatasaray, ligde Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle kadroda olamayan Yaser Asprilla, maç sonunda gülümsediği fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuyu ciddiyetsiz tavrı nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu.
- Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
- Galatasaraylı oyuncu Yaser Asprilla, maç sonrası sosyal medyada gülümsediği bir fotoğraf paylaştı.
- Taraftarlar, Asprilla'nın paylaşımını eleştirdi ve onu ciddiyetsizlikle suçladı.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında şampiyonluk düğümünü çözecek kritik maçlardan birine çıkan Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak altın değerinde 2 puan bıraktı. Sahadaki kayıp kadar, maç sonunda yaşanan bir sosyal medya paylaşımı geceye damga vurdu.
RAMS PARK'TA BEKLENMEDİK KAYIP
Zirve yarışını sürdüren sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadelede Kocaelispor engeline takıldı. Maç boyunca baskılı bir oyun sergilemesine rağmen skoru koruyamayan Aslan, sahadan beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda yara aldı.
ASPRILLA'DAN ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM
Maçın ardından tüm camia kaybedilen puanların üzüntüsünü yaşarken, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan genç yıldız Yaser Asprilla’dan gelen paylaşım ortamı gerdi. Asprilla, taraftarların mutsuz olduğu dakikalarda sosyal medya hesabından gülümsediği bir fotoğrafını paylaşarak eleştirilerin hedefi oldu.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Paylaşımın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Kolombiyalı oyuncuyu adeta eleştiri yağmuruna tuttu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğrafa birçok yorum yapılırken, taraftarlar genç oyuncuyu ciddiyetsizlikle suçladı.