12 saatte 1057 erkekle rekor deneyi yapan Bonnie Blue şimdi de boşanma davasıyla gündemde

12 saat içinde 1057 erkekle birlikte olduğunu iddia ederek dünya çapında büyük bir sansasyon yaratan ve bu durumu bir "sosyal deney" olarak adlandıran yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue (gerçek adıyla Tia Billinger), şimdi de özel hayatındaki krizle manşetlerde. Ünlü isim, 10 yıllık partneri ve 4 yıllık kocası Ollie Davidson’dan boşanmak için hukuk mücadelesi veriyor.

"EVLİLİĞİMDEN SIKILDIM, YENİ BİR ŞEY DENEMEK İSTEDİM"

Bonnie Blue’nun 14 yaşından beri birlikte olduğu Oliver Davidson ile 2022 yılında evlendi. Ancak bu evlilik, içerik üreticiliği kariyerinin gölgesinde kaldı. "Evliliğimde sıkılmıştım, hayatımda yeni bir şeyler denemek istedim" diyen Blue, bu arayışın kendisini önce OnlyFans dünyasına, ardından da binlerce kişiyle birlikte olduğu tartışmalı projelere sürüklediğini itiraf etti.

KOCASI MAAŞLI ÇALIŞANIYDI

Ayrılık sürecine dair en şaşırtıcı detay ise "1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story" adlı belgeselde ortaya çıktı. Bonnie’nin eski bir ragbi oyuncusu olan kocası Ollie Davidson’ın, bu kariyerin başlangıcında eşine tam destek verdiği öğrenildi. Öyle ki Ollie, bir dönem Bonnie’nin maaşlı çalışanı olarak etkinliklerinde ve çekimlerinde ona asistanlık bile yapmıştı.

"KİŞİLİKLERİMİZ DEĞİŞTİ, BİRBİRİMİZDEN UZAKLAŞTIK"

Kasım 2023’ten bu yana ayrı yaşayan çift, şu an resmi boşanma sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Bonnie Blue, ayrılığın tek bir nedene bağlı olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Birbirimizden uzaklaştık. Ben çok değiştim, o da çok değişti. Sonlara doğru en uyumlu çift değildik ve artık partnerlerimizden farklı şeyler bekliyorduk."

Varlıklı bir aileden gelen ve bir dönem Bonnie ile Gold Coast’ta lüks bir yaşam süren Ollie Davidson’ın, boşanma davası sonrası bu "çılgın" kariyer geçmişi hakkında sessizliğini koruyup korumayacağı ise merak konusu.