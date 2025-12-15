Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda bir mücadele sembolü olan Gülşah Durbay'dan gelen acı haber, kent genelinde derin bir üzüntü yarattı. Genç yaşına rağmen siyasi yaşamında önemli izler bırakan Durbay'ın vefatı, hem yerel yönetimler hem de siyaset dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Şehzadeler Belediye başkanı Gülşah Durbay neden öldü? Gülşah Durbay hastalığı neydi? Gülşah Durbay kaç yaşında? Detaylar...

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY NEDEN ÖLDÜ?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi'nde yürütülen yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Serkan Saka'nın yaptığı açıklamaya göre Durbay, yaklaşık 14 günlük tedavi sürecinin 13 gününü yoğun bakım ünitesinde geçirdi.

Başhekim Saka, Başkan Durbay'ın bugün saat 07.00 sularında kalbinin durduğunu, yaklaşık bir saat boyunca sürdürülen tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamadığını belirtti. Saat 20.00 civarında vefat ettiği açıklanan Durbay'ın ölüm nedeni, multi organ yetmezliği ve ileri evre metastatik kolon kanseri olarak açıklandı.

Yetkililer, tedavi süreci boyunca tıbben yapılması gereken tüm uygulamaların eksiksiz şekilde yerine getirildiğini, ancak hastalığın geldiği evrenin geri dönüşsüz olduğunu ifade etti.

GÜLŞAH DURBAY HASTALIĞI NEYDİ?

Gülşah Durbay, bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu. Göreve geldikten kısa bir süre sonra hastalığını kamuoyuna açıklayan Durbay, tedavi sürecini gizlemeden, şeffaf bir şekilde sürdürmeyi tercih etti.

1 Aralık tarihinde, kan değerlerinde ciddi düşüşler ve beslenme bozuklukları tespit edilmesi üzerine Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine alınan Durbay'ın sağlık durumu zamanla ağırlaştı. Yapılan tıbbi değerlendirmelerde hastalığın metastaz yaptığı ve birden fazla organı etkilediği belirtildi.

Yoğun bakım sürecinde hem onkolojik hem de destekleyici tedaviler eş zamanlı yürütülse de, gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.

GÜLŞAH DURBAY KAÇ YAŞINDAYDI?

1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Gülşah Durbay, hayatını kaybettiğinde 36 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen hem akademik hem de siyasi alanda dikkat çeken bir kariyer inşa eden Durbay, Manisa'nın ve Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanlarından biri olarak tarihe geçti.