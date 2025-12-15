Haberler

Şehzadeler Belediye başkanı Gülşah Durbay neden öldü? Gülşah Durbay hastalığı neydi?

Şehzadeler Belediye başkanı Gülşah Durbay neden öldü? Gülşah Durbay hastalığı neydi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi, genç yaşta hayatını kaybeden Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan gelen acı haberle derin bir yasa boğuldu. Peki, Şehzadeler Belediye başkanı Gülşah Durbay neden öldü? Gülşah Durbay hastalığı neydi? Şehzadeler Belediye başkanı Gülşah Durbay'ın vefatına dair detaylar haberimizde...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda bir mücadele sembolü olan Gülşah Durbay'dan gelen acı haber, kent genelinde derin bir üzüntü yarattı. Genç yaşına rağmen siyasi yaşamında önemli izler bırakan Durbay'ın vefatı, hem yerel yönetimler hem de siyaset dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Şehzadeler Belediye başkanı Gülşah Durbay neden öldü? Gülşah Durbay hastalığı neydi? Gülşah Durbay kaç yaşında? Detaylar...

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY NEDEN ÖLDÜ?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi'nde yürütülen yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Serkan Saka'nın yaptığı açıklamaya göre Durbay, yaklaşık 14 günlük tedavi sürecinin 13 gününü yoğun bakım ünitesinde geçirdi.

Başhekim Saka, Başkan Durbay'ın bugün saat 07.00 sularında kalbinin durduğunu, yaklaşık bir saat boyunca sürdürülen tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamadığını belirtti. Saat 20.00 civarında vefat ettiği açıklanan Durbay'ın ölüm nedeni, multi organ yetmezliği ve ileri evre metastatik kolon kanseri olarak açıklandı.

Yetkililer, tedavi süreci boyunca tıbben yapılması gereken tüm uygulamaların eksiksiz şekilde yerine getirildiğini, ancak hastalığın geldiği evrenin geri dönüşsüz olduğunu ifade etti.

Şehzadeler Belediye başkanı Gülşah Durbay neden öldü? Gülşah Durbay hastalığı neydi?

GÜLŞAH DURBAY HASTALIĞI NEYDİ?

Gülşah Durbay, bir süredir kolon kanseri ile mücadele ediyordu. Göreve geldikten kısa bir süre sonra hastalığını kamuoyuna açıklayan Durbay, tedavi sürecini gizlemeden, şeffaf bir şekilde sürdürmeyi tercih etti.

1 Aralık tarihinde, kan değerlerinde ciddi düşüşler ve beslenme bozuklukları tespit edilmesi üzerine Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine alınan Durbay'ın sağlık durumu zamanla ağırlaştı. Yapılan tıbbi değerlendirmelerde hastalığın metastaz yaptığı ve birden fazla organı etkilediği belirtildi.

Yoğun bakım sürecinde hem onkolojik hem de destekleyici tedaviler eş zamanlı yürütülse de, gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.

GÜLŞAH DURBAY KAÇ YAŞINDAYDI?

1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Gülşah Durbay, hayatını kaybettiğinde 36 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen hem akademik hem de siyasi alanda dikkat çeken bir kariyer inşa eden Durbay, Manisa'nın ve Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanlarından biri olarak tarihe geçti.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
'Eşime neden baktın?' dedi, bıçaklanarak öldürüldü

"Eşime neden baktın?" dedi, vahşice öldürüldü! Kahreden detay
Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Fener'den öyle bir ismi istedi ki taraftarlar sevinçten çıldıracak
80 bin nüfuslu bir kasabanın takımı St. Mirren, Celtic'i yenerek şampiyon oldu

80 bin nüfuslu bir kasaba takımı, Avrupa devini yenerek şampiyon oldu
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Nihat Kahveci yıldız isme yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi

Yıldız isme fena yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Erdoğan, Merkel'le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bana bakıp gülmeye başladı

Merkel'le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bakıp gülmeye başladı
Sergen Yalçın canlı yayında çıldırdı: Bugün bir tiyatro vardı, futbol değil

Canlı yayında resmen çıldırdı
65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü

65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: 15 ölü, 42 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
title