Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hastalığı ne? Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl, neden yoğun bakımda?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hastalığı ne? Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl, neden yoğun bakımda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, uzun süredir sürdürdüğü kanser tedavisi nedeniyle son dönemde yoğun bakımda takip ediliyor. Peki, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hastalığı ne? Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl, neden yoğun bakımda? Detaylar haberimizde!

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, uzun süredir sürdürdüğü kanser tedavisinde kritik bir dönemeçten geçti. Başkan Durbay'ın sağlık durumu ile ilgili resmi açıklamalar, hem vatandaşlar hem de kamuoyunda merak konusu oldu. Bu yazıda, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hastalığı ne?, Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl, ve Gülşah Durbay neden yoğun bakımda? Detaylar…

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY'IN HASTALIĞI NE?

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir kanser tedavisi görmekteydi. Tedavi sürecinde rutin kontrolleri sırasında yapılan ölçümler, sağlık durumunun yakından izlenmesini gerektirdi. Kanser hastalığı nedeniyle bağışıklık sistemi ve kan değerlerinde zaman zaman dalgalanmalar yaşanabilmekte ve bu tür durumlar, tedavinin seyrini etkileyebilmektedir.

Başkan Durbay, bu süreçte hem hastane kontrollerini aksatmadan sürdürmekte hem de doktorlarının önerileri doğrultusunda önlemlerini almaktadır. Yetkililer, hastalığın mevcut seyrini yakından takip ettiklerini ve her gelişmeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtmektedir.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hastalığı ne? Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl, neden yoğun bakımda?

GÜLŞAH DURBAY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Manisa Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Durbay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Başkan Durbay'ın tedavisinin kontrol amaçlı yoğun bakımda devam ettiğini ve sağlık durumunun giderek iyileştiğini duyurdu. Dutlulu, "O çok güçlü bir kadın… Sağlık durumu çok daha iyiye gidiyor. Bu süreci de atlatacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GÜLŞAH DURBAY NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

Başkan Durbay, rutin tedavi sırasında kan değerlerinde düşüş yaşaması üzerine doktorlar tarafından yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Açıklamalara göre, bu uygulama tamamen tedbir amaçlıdır ve tedavinin daha güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Doktorlar, kan değerlerinde düşüş görüldüğünde gerekli önlemleri almakta, gerektiğinde kan takviyesi yapmaktadır. Bu tür önlemler, tedavi sürecinde herhangi bir komplikasyon yaşanmasını önlemek ve hastanın genel sağlığını korumak amacı taşır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor

İznik'te dengeleri değiştirdi! Fiyatlar aldı başını gidiyor
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.