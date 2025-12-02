Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hastalığı ne? Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl, neden yoğun bakımda?

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, uzun süredir sürdürdüğü kanser tedavisinde kritik bir dönemeçten geçti. Başkan Durbay'ın sağlık durumu ile ilgili resmi açıklamalar, hem vatandaşlar hem de kamuoyunda merak konusu oldu. Bu yazıda, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hastalığı ne?, Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl, ve Gülşah Durbay neden yoğun bakımda? Detaylar…

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY'IN HASTALIĞI NE?

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir kanser tedavisi görmekteydi. Tedavi sürecinde rutin kontrolleri sırasında yapılan ölçümler, sağlık durumunun yakından izlenmesini gerektirdi. Kanser hastalığı nedeniyle bağışıklık sistemi ve kan değerlerinde zaman zaman dalgalanmalar yaşanabilmekte ve bu tür durumlar, tedavinin seyrini etkileyebilmektedir.

Başkan Durbay, bu süreçte hem hastane kontrollerini aksatmadan sürdürmekte hem de doktorlarının önerileri doğrultusunda önlemlerini almaktadır. Yetkililer, hastalığın mevcut seyrini yakından takip ettiklerini ve her gelişmeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtmektedir.

GÜLŞAH DURBAY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Manisa Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Durbay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Başkan Durbay'ın tedavisinin kontrol amaçlı yoğun bakımda devam ettiğini ve sağlık durumunun giderek iyileştiğini duyurdu. Dutlulu, "O çok güçlü bir kadın… Sağlık durumu çok daha iyiye gidiyor. Bu süreci de atlatacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GÜLŞAH DURBAY NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

Başkan Durbay, rutin tedavi sırasında kan değerlerinde düşüş yaşaması üzerine doktorlar tarafından yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Açıklamalara göre, bu uygulama tamamen tedbir amaçlıdır ve tedavinin daha güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Doktorlar, kan değerlerinde düşüş görüldüğünde gerekli önlemleri almakta, gerektiğinde kan takviyesi yapmaktadır. Bu tür önlemler, tedavi sürecinde herhangi bir komplikasyon yaşanmasını önlemek ve hastanın genel sağlığını korumak amacı taşır.