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Özgür Özel rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış

Özgür Özel rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış Haber Videosunu İzle
Özgür Özel rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında 5 günde 113 bin bağışçıdan toplam 240 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Özel, toplanan tüm bağışların ve yapılan harcamaların düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını, hesapların bağımsız denetime açık olacağını ifade etti.

  • Yeni Parti'nin bağış kampanyasında 5 günde 113 bin kişi 240 milyon lira bağış topladı.
  • Özgür Özel, CHP'de 700 bini aşan istifadan haberdar olduklarını ve şimdiye dek istifa çağrısı yapmadıklarını açıkladı.
  • Partinin hafta sonuna kadar 65 il ve 733 ilçede teknik örgütlenmeyi tamamlayacağı, online üyelik sisteminin Yargıtay onayı beklediği belirtildi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hem bağış kampanyasının ulaştığı rakamı hem de CHP'de yaşanan istifaları değerlendiren Özel, eski partililere yeni partisinin saflarına katılmaları çağrısında bulundu.

"5 GÜNDE 240 MİLYON LİRA BAĞIŞ TOPLANDI"

Partinin vatandaşların desteğiyle büyüdüğünü söyleyen Özel, bağış kampanyasının ilk sonuçlarını paylaştı. Beş gün içinde 113 bin kişinin bağış yaptığını belirten Özel, toplam bağış miktarının 240 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Toplanan tüm bağışların ve yapılan harcamaların düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını, hesapların bağımsız denetime açık olacağını ifade etti. Ayrıca, bağış paralarıyla lüks araç alındığı yönündeki iddiaları reddederek şu ana kadar yalnızca genel merkez binasının doğal gaz ve su işlemleri için harcama yapıldığını söyledi.

"700 BİNİ AŞAN İSTİFALARDAN HABERDARIZ"

Özel, konuşmasında CHP'de yaşanan istifalara da değindi. Bugüne kadar CHP üyelerine yönelik herhangi bir istifa çağrısı yapmadıklarını belirten Özel, "Şimdiye dek hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız." dedi. CHP'de kalmalarını istedikleri bazı belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin de istifa etmek istediğini öne süren Özel, eski yol arkadaşlarına seslenerek "Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, Yeni Partimize buyurun." ifadelerini kullandı.

ÖRGÜTLENME TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Partinin teşkilatlanma çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Özel, hafta sonuna kadar 65 il ve 733 ilçede teknik örgütlenmenin tamamlanacağını söyledi. Online üyelik sisteminin hazır olduğunu ancak sistemin devreye alınması için Yargıtay ve ilgili kamu kurumlarından onay beklendiğini ifade etti. Vatandaşları ilçe başkanlıklarına giderek partiye üye olmaya davet etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Paraya bak be ahbap olalım mi..

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