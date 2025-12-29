Şehit Yasin Koçyiğit kimdir? Yasin Koçyiğit nereli, kaç yaşında?

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda Türkiye bir kez daha şehit haberleriyle sarsıldı. Emniyet güçlerinin kararlılıkla yürüttüğü operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu 3 polis memurumuz şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Çatışmanın ardından 6 DEAŞ'lı terörist ölü olarak ele geçirildi, olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı. Peki, Şehit polis Yasin Koçyiğit kimdir? Yasin Koçyiğit nereli, kaç yaşında? Detaylar...

OPERASYONUN DETAYLARI

Emniyet güçleri, Yalova'nın İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu eve yapılan baskın sırasında polis ekiplerine ateş açılmasıyla çatışma çıktı. Yaklaşık 8 saat süren operasyon, saat 09.40'ta sona erdi.

Operasyon bölgesine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 1 komando timi, 2 Kobra ve 1 Shorland zırhlı araç sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN NET MESAJ: "MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda; son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Bu operasyonlardan birisi de 02.00'de Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Maalesef bu operasyonda 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyon hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. 6 terörist öldürülmüştür. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40'ta tamamlanmıştır."

"ŞEHİTLERİMİZ, AZİZ MİLLETİMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN CANLARINI ORTAYA KOYDU"

"Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakârlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

ŞEHİT POLİSLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Çatışmada Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan şehit oldu. Yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık, Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel, Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ŞEHİT POLİS YASİN KOÇYİĞİT KİMDİR?

Şehit polis Yasin Koçyiğit, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda açılan ateş sonucu şehit düşen üç kahraman polis memurundan biridir. Görevi sırasında halkın huzur ve güvenliği için canını ortaya koyan Koçyiğit, Türk polis teşkilatının fedakârlık sembollerinden biri olarak kayıtlara geçti.

YASİN KOÇYİĞİT NERELİ?

Şehit polis Yasin Koçyiğit'in nereli olduğuna ilişkin resmi makamlarca paylaşılan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yayın yasağı ve soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle kişisel detaylara yer verilmemektedir.

YASİN KOÇYİĞİT KAÇ YAŞINDA?

Şehit polis Yasin Koçyiğit'in yaşıyla ilgili resmi ve doğrulanmış bir açıklama yapılmamıştır.

SORUŞTURMA SÜRECİ: 5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Olayla bağlantılı 5 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.