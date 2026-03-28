Uşak Belediyesi’nin genç isimlerinden biri olan Seher Akay, kısa sürede dikkat çeken bir kariyer profiline sahip. Peki, Seher Akay kimdir? Uşak Belediyesi’nde görev yapan Seher Akay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

UŞAK BELEDİYESİ’NDE GÖREV YAPAN SEHER AKAY KİMDİR?

Uşak Belediyesi’nde görev yapan Seher Akay, kısa sürede dikkat çeken genç isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 2023 yılında Uşak Üniversitesi’nden mezun olan Akay, eğitim hayatını tamamladıktan hemen sonra kamu sektörüne adım attı. 2024 yılından itibaren Uşak Belediyesi bünyesinde aktif olarak çalışmaya başlayan Akay, özellikle iletişim ve medya alanında önemli görevler üstleniyor.

Belediye bünyesinde hem sunuculuk yapan hem de kurumun sosyal medya hesapları için içerik üreten Seher Akay, kurumun kültür ve sosyal işler alanında düzenlediği etkinliklerde de sunucu olarak yer almasıyla tanınıyor. Bu yönüyle Akay, genç yaşına rağmen Uşak’taki belediye çalışmalarının görünür yüzlerinden biri hâline geldi.

SEHER AKAY KAÇ YAŞINDA?

Seher Akay 21 yaşındadır.

SEHER AKAY NERELİ?

Seher Akay’ın doğum yeri hakkında net bir açıklama yapılmamış olsa da, eğitimini Uşak Üniversitesi’nde tamamlaması ve şu anda Uşak Belediyesi bünyesinde çalışması, Akay’ın Uşak ile güçlü bir bağının olduğunu gösteriyor. Bu bağ, hem yerel toplulukla kurduğu iletişim hem de belediye etkinliklerinde sergilediği aktif rol ile pekişiyor.

SEHER AKAY NE İŞ YAPIYOR?

Seher Akay, Uşak Belediyesi’nde özellikle iletişim ve medya alanında görev alıyor. Görevleri arasında şunlar bulunuyor:

Belediye etkinliklerinde sunuculuk yapmak

Kurumun sosyal medya hesapları için içerik üretmek ve yönetmek

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında aktif rol almak

Bu görevler sayesinde Akay, belediye projelerinin halka daha etkili ve anlaşılır şekilde ulaşmasına katkı sağlıyor. Sunuculuk ve sosyal medya yönetimi kombinasyonu, onu genç yaşına rağmen belediyenin öne çıkan iletişim isimlerinden biri hâline getiriyor.