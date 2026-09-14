Sefo ile Çağla Boz ayrıldı mı, neden ayrıldı? Sefo ile Çağla Boz ne zaman ayrıldı?

Rapçi Sefo ile oyuncu Çağla Boz'un özel hayatına ilişkin ayrılık iddiası gündeme geldi. Çiftin ilişkisinin sona erdiği öne sürülürken, ayrılık kararının ne zaman alındığı ve Sefo ile Çağla Boz'un neden ayrıldığı araştırılıyor. İkilinin ilişkisine dair son gelişmeler ve ayrılık iddiasının detayları merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEFO İLE ÇAĞLA BOZ AYRILDI MI?

Rapçi Sefo ile oyuncu Çağla Boz'un bir süredir devam eden ilişkilerinin sona erdiği iddiası magazin gündemine geldi. Çiftin yaklaşık üç gün önce yollarını ayırdığı öne sürülürken, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarındaki değişiklikler de dikkat çekti. Ayrılık kararına ilişkin Sefo ve Çağla Boz'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SEFO İLE ÇAĞLA BOZ NEDEN AYRILDI?

Sefo ile Çağla Boz'un neden ayrıldığı henüz netlik kazanmadı. Çiftin ayrılık kararının ardından taraflardan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, Çağla Boz'un Sefo ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması dikkat çekti. Ayrılığın nedeni konusunda ortaya atılan çeşitli iddialar bulunsa da, iki isim tarafından doğrulanmış bir gerekçe bulunmuyor.

SEFO KİMDİR?

Gerçek adı Seyfullah Sağır olan Sefo, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu. Rap müzik alanında çalışmalar yapan sanatçı, özellikle “Bilmem Mi?” şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Müzik kariyerine 2018 yılında “Yalan” adlı çalışmasıyla başlayan Sefo, “Poz”, “Up Down”, “Isabelle”, “Affettim” ve “Tutsak” gibi şarkılarıyla da tanındı.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

Çağla Boz, 29 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu ve modeldir. Kariyerine moda dünyasında başlayan Boz, 2019 yılında New York Fashion Week kapsamında podyuma çıktı. Oyunculuk çalışmalarının yanı sıra Tozluyaka ve Kendi Düşen Ağlamaz gibi yapımlarla da tanındı. 2026 yılında özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Boz, Sefo ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çekti.