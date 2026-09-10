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Vincenzo Italiano, derbiyi kazanan 11'inden 4 ismi yedek kulübesine gönderiyor

Vincenzo Italiano, derbiyi kazanan 11'inden 4 ismi yedek kulübesine gönderiyor
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Fenerbahçe derbisinde forma giyen ilk 11'deki 4 oyuncusunu Erzurumspor karşısında rotasyona sokacak.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK’yi konuk etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano rotasyon kararı aldı. İtalyan teknik adamın, yoğun fikstür öncesinde kadroda ufak çaplı bir değişime giderek bazı oyuncularını dinlendirmeyi planladığı öğrenildi.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan ve riske edilmek istenmeyen Rıdvan Yılmaz’ın yanı sıra 3 ana isim kulübeye çekilecek. Kasık sakatlığı nedeniyle riske edilmeyecek olan Rıdvan Yılmaz’ın yokluğunda sol bekte Kassoum Ouattara görev yapacak. Ayrıca savunma hattında Agbadou'nun yerine Tiago Djalo'nun ilk 11'e girmesi bekleniyor.

HÜCUMDA YENİ İSİMLER

İtalyan çalıştırıcının Vlahovic ve Trossard’ın yerine hücum hattında Hyeon-gyu Oh ile İlhan Fakılı’ya şans vermesi bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ne var bunda . İstediğini oynatır. Yetki onda. Haber mi bu

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