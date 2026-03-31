Seden Bozbey kimdir? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey gözaltına mı alındı neden?

Bursa’da şaşırtan bir operasyon gündeme bomba gibi düştü: Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ailesi de soruşturmanın odağında. Seden Bozbey kimdir, gözaltına alındı mı ve hangi iddialarla bağlantılı? Sosyal sorumluluk projeleri ve vakıf çalışmalarıyla tanınan Seden Bozbey hakkında merak edilen tüm detaylar haberin devamında…

SEDEN BOZBEY KİMDİR?

Seden Bozbey, 1979 yılında İzmir’de doğmuş bir sosyologdur. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir Bornova’da tamamlamış, lisans eğitimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yapmıştır. İzmir’de sözleşmeli öğretmenlik yaptıktan sonra iş nedeniyle Bursa’ya taşınmış ve Nilüfer Belediyesi’nde sosyolog olarak göreve başlamıştır. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini üstlenen Seden Bozbey, 2014 yılında Mustafa Bozbey ile evlenmiş ve vakıf yönetiminde de aktif rol almıştır. Nilüfer Belediyesi Vakfı (NİLVAK) müdürlüğünü yürüterek sosyal destek ve yardımlar konusunda çalışmalarını sürdürmüştür.

SEDEN BOZBEY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Seden Bozbey, 31 Mart 2026 tarihinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

SEDEN BOZBEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Seden Bozbey, soruşturma kapsamında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma” suçlarından gözaltına alındı.

MUSTAFA BOZBEY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 31 Mart 2026 tarihinde aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

MUSTAFA BOZBEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mustafa Bozbey, soruşturma kapsamında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Özellikle Nilüfer ilçesinde belediye projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yapıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı iddiaları soruşturmanın temelini oluşturuyor.

OLAY NEDİR?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, belediye projelerinde rüşvet ve yolsuzluk iddialarını konu alıyor. İddialara göre, bazı belediye başkanları ve çalışanları, inşaat projelerinde rüşvet karşılığı usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladı. Soruşturma kapsamında 31 Mart 2026’da Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Toplamda 55 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında;

Mustafa Bozbey (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

Seden Bozbey (Eşi)

Side Bozbey Gürer (Kızı)

Turgay Erdem (Nilüfer Belediyesi eski Başkanı, tutuklu)

Ramiz ve Ertan Bozbey (Kardeşleri)

İş insanları, belediye çalışanları ve rüşvete aracılık eden çeşitli kişiler

yer alıyor.

Firari olan 4 kişi hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor: