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Sedat Peker Türkiye'ye dönecek mi, ne zaman dönecek?

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Sedat Peker Türkiye'ye dönecek mi, ne zaman dönecek?
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Sedat Şahin ile Burhanettin Saral’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimiyle bir araya gelmesinin ardından Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Peker’in Bahçeli’ye teşekkür mesajının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki, Sedat Peker Türkiye'ye dönecek mi, ne zaman dönecek? Detaylar haberimizde.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Sedat Şahin ile Burhanettin Saral’ı MHP Genel Merkezi’nde bir araya getirerek barışmalarına aracılık etmesinin ardından Sedat Peker’in sosyal medya paylaşımı gündeme geldi. Peker’in Bahçeli’ye teşekkür etmesinin ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama dikkat çekti. Peki,  Sedat Peker Türkiye'ye dönecek mi, ne zaman dönecek? Detaylar...

BAHÇELİ, SEDAT ŞAHİN VE BURHANETTİN SARAL'I BİR ARAYA GETİRDİ

Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüşüyle ilgili açıklamanın gündeme gelmesinden önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sedat Şahin ile Burhanettin Saral’ı MHP Genel Merkezi’nde bir araya getirdi.

MHP tarafından yapılan paylaşımda Sarallar ve Şahinler ailelerinin Bahçeli ile birlikte “tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla” genel merkezde bir araya geldiği duyuruldu. Görüşmede Sedat Şahin ve Burhanettin Saral birlikte görüntülendi.

SEDAT PEKER'DEN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Sedat Şahin ile Burhanettin Saral’ın MHP Genel Merkezi’nde bir araya gelmesinin ardından Sedat Peker de sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj paylaştı.

Peker mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Barışa aracılık edenler, barış kararı alanlar Yüce ALLAH’ın en sevdiği kullarıdır. Çok değerli bir karar, başta MHP genel başkanı sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen bütün herkesten Yüce ALLAH’ım razı olsun.”

SEDAT PEKER TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?

Özdemir, bir sosyal medya kullanıcısının Sedat Peker’in Türkiye’ye dönmesine yönelik temennisini içeren paylaşımını alıntılayarak Peker hakkında açıklamada bulundu. Özdemir, mesajında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce Peker için kullandığı “Ülküdaşımızdır” ifadesine de yer verdi.

İsmail Özdemir’in açıklaması şu şekilde:

“Sayın Genel Başkanımızın her defasında ‘Ülküdaşımızdır’ dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır.”

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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