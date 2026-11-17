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Beşiktaş'ın yeni sırt sponsoru SB Energetics, enerji ve hammadde alanında yatırımlar yapan bir şirket. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Beşiktaş Kulübü Başkan Yardımcısı Özgür Rodoplu yürütüyor, genel müdürlüğünü ise Bülent Karaaslan üstleniyor. Ancak şirketin ortaklık yapısı ve sahiplerine ilişkin ayrıntılı bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Beşiktaş ile SB Energetics arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak. İşte SB Energetics'in yöneticileri, faaliyet alanı ve Beşiktaş ile yapılacak anlaşmanın detayları.

SB ENERGETICS KİMİN?

SB Energetics'in ortaklık yapısına ilişkin ayrıntılı bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Beşiktaş Başkan Yardımcısı Özgür Rodoplu, genel müdürlüğünü ise Bülent Karaaslan yürütüyor.

SB ENERGETICS HANGİ SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYOR?

SB Energetics, enerji ve hammadde alanlarında fabrika yatırımları yapan bir şirket olarak tanımlanıyor. Şirketin fabrikasında üretime Aralık 2026'da başlanması planlanıyor.

BEŞİKTAŞ SB ENERGETICS ANLAŞMASI NE ZAMAN İMZALANACAK?

Beşiktaş ile SB Energetics arasındaki futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü düzenlenecek törenle imzalanacak. Törene şirketin Genel Müdürü Bülent Karaaslan'ın katılması bekleniyor. Anlaşmanın süresi ve bedeli henüz açıklanmadı.

ÖZGÜR RODOPLU KİMDİR?

Özgür Rodoplu, savunma, havacılık, teknoloji ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren bir iş insanı. Rodoplu, ARCA Savunma Sanayi Ticaret A.Ş. ve SAHA İstanbul yönetim kurullarında yer alıyor. Balkar Grubu'nun kurucu ortağı olan Rodoplu, Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü mezunu. Rodoplu, aynı zamanda Beşiktaş Kulübü'nde başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

BÜLENT KARAASLAN KİMDİR?

Bülent Karaaslan, 1979 yılında Niğde'de doğdu. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Karaaslan, enerji sektöründeki kariyerine 2007 yılında SETAŞ Elektrik'te başladı. 2008 yılında D&D Mühendislik'i kuran Karaaslan, 2015 yılında Voltran Enerji'yi satın aldı.