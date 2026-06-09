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Sayısal Loto nereye çıktı? Sayısal Loto kime çıktı, tek kişi mi?

Sayısal Loto nereye çıktı? Sayısal Loto kime çıktı, tek kişi mi?
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Türkiye’de şans oyunları tarihinde ender görülen bir gelişme yaşandı. 8 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, haftalarca devreden ve 1 milyar 110 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tek bir kupona çıktı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte “Sayısal Loto nereye çıktı?”, “Sayısal Loto kime çıktı?” ve “Sayısal Loto tek kişiye mi çıktı?” soruları gündemin en çok aranan başlıkları arasına girdi.

8 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Türkiye loto tarihinde rekor seviyeye ulaşan büyük ikramiyesiyle gündeme damga vurdu. Haftalarca devreden ve 1 milyar 110 milyon TL’yi aşan dev ödül, yapılan son çekilişte tek bir kupona isabet etti. Peki, Sayısal Loto nereye çıktı? Sayısal Loto kime çıktı, tek kişi mi? Detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO NEREYE ÇIKTI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 8 Haziran 2026 tarihinde Türkiye loto tarihinde nadir görülen bir rekora sahne oldu. Haftalardır devreden ve giderek büyüyen büyük ikramiye, yapılan son çekilişte tek bir kupona isabet etti. Resmî sonuçlara göre 1 milyar 110 milyon 362 bin TL’yi aşan dev ödül, Adana’nın Yüreğir ilçesinde oynanan bir bilete çıktı.

SAYISAL LOTO KİME ÇIKTI?

Resmî açıklamalara göre büyük ikramiye, Adana’nın Yüreğir ilçesinde oynanan kupona isabet etti. Kupon sahibi, altı numarayı eksiksiz bilerek 1 milyar 110 milyon TL’yi aşan ödülün sahibi oldu. Böylece milyonlarca kişinin katıldığı çekilişte, büyük ikramiye yalnızca tek bir kişiye ulaşmış oldu.

Çekilişin ardından bölgedeki bayi yoğun ilgi görürken, kazanan kişinin kimliği ise gizliliğini korudu. 

SAYISAL LOTO TEK KİŞİYE Mİ ÇIKTI?

Evet, 8 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tek kişiye çıktı. B

Resmî çekiliş verilerine göre altı rakamı doğru tahmin eden yalnızca bir kupon bulunuyordu. Bu nedenle büyük ödül paylaşılmadan, doğrudan tek bir talihliye aktarıldı. 

REKOR İKRAMİYEYİ KAZANDIRAN SAYILAR

Tarihi çekilişte kazanan numaralar şu şekilde açıklandı:

28 – 30 – 39 – 48 – 55 – 68

Joker: 87

SüperStar: 80

Bu kombinasyonu doğru tahmin eden tek kupon, dev ikramiyenin sahibi oldu. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra resmi platformlar üzerinden doğrulanan bu bilgiler, Türkiye’de loto tarihinin en büyük ödüllerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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