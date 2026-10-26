Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 26 Ekim Pazartesi? Bugün çekilen Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar! Sayısal Loto nereye çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 26 Ekim Pazartesi? Bugün çekilen Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar! Sayısal Loto nereye çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

26 Ekim 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online 26 Ekim 2026 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 26 Ekim Pazartesi? Bugün çekilen Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar! Sayısal Loto nereye çıktı?

Birçok kişi Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırırken, yapılan çekilişte kazanan numaralar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı da merak ediliyor. İşte, 26 Ekim 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası! Sayısal Loto çekilişi canlı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 180 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 180 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Sayısal Loto oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 180 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Sayısal Loto haftada 2 gün: Pazartesi ve Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 180 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

26 Ekim 2026 Pazartesi SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta

Derbiye gelenler arasında o da var!
Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı

Oktay Saral'ın istifası sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler
Metrobüs durağındaki kavga kamerada! Güvenlik görevlisi tekmeyle saldırdı

Hızını alamayan güvenlikçinin yaptığına bakın
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu

Kapıyı açıp içeri girdiler ama hiç beklemedikleri bir şey oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı

Ünlü dizinin oyuncusu Karadağ'da yakalandı, Türkiye'ye getirildi
Sinem Kobal kızı Leyla’yı paylaştı

Ünlü oyuncu Leyla’sını paylaştı
İtalya'nın Milano şehrinde askeri araçlar konuşlandırıldı

Avrupa alev alev! Ordu şehre indi
Seçime saatler kala Mescid-i Aksa'ya baskın: Ben-Gvir'den provokatif baskın

Seçim öncesi son provokasyon: Bölgede tansiyonu yine yükseltti
Vadi İstanbul otoparkında selin ardından bu görüntüler kaldı! Milyonluk çamura bulandı

Vadi İstanbul otoparkında selin ardından geriye bu görüntüler kaldı
Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı

Karısından öyle bir şey istedi ki! Reddedilince dehşeti yaşattı
Edirne'de atıyla caddelerde gezen kadın ilgi odağı oldu

Kentin en işlek caddesinde hayrete düşüren görüntü