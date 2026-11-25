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25 Kasım 2026 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek soruları gün boyunca araştırılıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç kez, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılıyor. Bu nedenle 25 Kasım Çarşamba günü çekiliş gerçekleştirilecek. Sonuçlar ve kazandıran numaralar, çekilişin ardından Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden duyurulacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenleniyor. 25 Kasım Çarşamba çekilişinin ardından bir sonraki çekiliş 28 Kasım Cumartesi akşamı yapılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Biletinde ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesindeki sonuç sorgulama ekranına ya da mobil uygulamasına bilet seri numaralarını girerek kolayca kontrol yapabiliyor. Kuponunu bayiden alanlar ise sorgulamayı Loto bayilerinde de yaptırabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilmesiyle oynanıyor. Oyuncular tek bir kolonla oynayabileceği gibi birden fazla kolonla da şansını deneyebiliyor. Güncel kolon ücretlerine Milli Piyango Online ve Loto bayileri üzerinden ulaşılabiliyor.

SüperStar: Kupona eklenebilen SüperStar seçeneği, kazanılan ikramiyeyi artırma imkânı sunuyor. SüperStar, en az bir kolon Çılgın Sayısal Loto oynanmadan tek başına oynanamıyor.

Sen Seç: Oyuncular kolonlarını kendi belirledikleri sayılarla doldurabileceği gibi, rastgele seçeneğiyle numaraları sisteme de belirletebiliyor. Bayilerde kuponu kendisi doldurmak istemeyenler kolonun altındaki SEN SEÇ kutucuğunu işaretlemesi yeterli oluyor.

Sistem Oyunu: Bir kolonda 6'dan fazla numara işaretlenerek sistem oyunu oynanabiliyor. Bu durumda seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonlar ayrı kolonlar olarak oyuna dahil ediliyor.

Çoklu Çekiliş: Çoklu Çekiliş seçeneğini işaretleyen oyuncular, aynı kuponla birden fazla çekilişe katılabiliyor.

25 KASIM 2026 ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto'nun 25 Kasım 2026 Çarşamba çekilişine ait sonuçlar henüz açıklanmadı. Çekiliş akşam saatlerinde noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar numarası çekilişin hemen ardından belli olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA KAÇ BİLEN KAZANIR?

Oynanan her kolonda çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1, 5, 4, 3 veya 2 numarayı doğru tahmin eden oyuncular ikramiye kazanıyor. 6 numarayı bilen talihli ise büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan bulunması halinde ikramiye, kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Büyük ikramiyeyi bilen çıkmaması durumunda ise ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor.