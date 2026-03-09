Savaş bitti mi? SON DAKİKA! ABD İran savaşı bitti mi, son durum! Trump açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CBS News kanalına telefonla verdiği röportajda İran ile yaşanan savaşın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, operasyonların başlangıçta planlanan hedeflere kısa sürede ulaştığını belirtti.

ABD İRAN SON DAKİKA

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına telefonla verdiği mülakatta İran ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin askeri operasyonlarda planlanan hedeflere beklenenden daha hızlı ulaştığını söyledi. İlk değerlendirmelerde operasyonların 4 ila 5 hafta sürebileceğinin konuşulduğunu hatırlatan Trump, gelinen noktada bu süreden çok daha erken bir aşamaya ulaşıldığını dile getirdi. İran'ın askeri kapasitesine ilişkin konuşan Trump, ülkenin donanmasının, iletişim altyapısının ve hava kuvvetlerinin artık bulunmadığını savundu.

Röportaj sırasında İran'ın liderliği konusuna da değinen Trump, ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney'in yönetimde yer alması konusunda memnuniyet duymadığını belirtti. Trump, Mücteba Hamaney hakkında "Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca İran'da mevcut lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek bir isim üzerinde düşündüğünü de dile getirdi. Ancak söz konusu kişinin kim olduğuna dair herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

ABD İRAN SAVAŞI BİTTİ Mİ?

Trump, röportajda savaşın gidişatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken çatışmaların sonuna yaklaşıldığına dair ifadeler kullandı. ABD Başkanı, İran'ın askeri imkanlarının büyük bölümünün ortadan kaldırıldığını savunarak "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok." dedi. Trump'ın açıklamaları, savaşın seyrine ilişkin Washington yönetiminin bakışını ortaya koydu.

ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı hakkında da dikkat çeken mesajlar verdi. Trump, stratejik öneme sahip boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü belirtti. İran'a yönelik sert ifadeler de kullanan Trump, "Ateş edecekleri her şeyi ateşlediler, şirinlik yapmaya kalkışmasalar iyi olur, yoksa o ülkenin sonu gelir." sözleriyle uyarıda bulundu.