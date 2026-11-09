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Arabesk ve fantezi müzik alanında seslendirdiği şarkılarla tanınan Eyüphan, 9 Kasım 2026 tarihinde Sivas'ta hayatını kaybetti. Gerçek adı Eyüp Han olan sanatçının, Yüceyurt Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Peki, Şarkıcı Eyüphan neden öldü? Müzisyen Eyüphan kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ŞARKICI EYÜPHAN NEDEN ÖLDÜ?

Şarkıcı Eyüphan, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Sivas'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ın Yüceyurt Mahallesi'nde yaşadığı belirtilen sanatçının aniden rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde sanatçının ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Eyüphan'ın daha önce bilinen bir sağlık sorunu bulunup bulunmadığına ilişkin ise kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

ŞARKICI EYÜPHAN KİMDİR?

Eyüphan, gerçek adıyla Eyüp Han, arabesk ve fantezi müzik alanında eserler seslendiren Sivaslı şarkıcıdır. 1990'lı yılların başından itibaren müzik çalışmalarını sürdüren sanatçı, kendine özgü vokal tarzıyla tanındı. Sesi ve yorumuyla merhum sanatçı Azer Bülbül'e benzetilen Eyüphan, özellikle arabesk müzik dinleyicileri arasında bilinen isimlerden biri oldu.

Sanatçının sahne adı kaynaklarda Eyüphan ve Eyüp Han şeklinde kullanılıyor. Soyadı ve ayrıntılı kişisel yaşamına ilişkin doğrulanmış biyografik bilgiler ise sınırlı.

EYÜPHAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslen Sivaslı olan Eyüphan, yaşamının son dönemini de memleketinde geçirdi. Sanatçının Sivas'ın Yüceyurt Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyüphan'ın doğum tarihi ve vefat ettiği sıradaki yaşı hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle sanatçının kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir bilgi verilemiyor.

EYÜPHAN'IN ŞARKILARI NELER?

Müzik kariyeri boyunca arabesk ve fantezi türlerinde eserler seslendiren Eyüphan'ın bilinen şarkıları arasında şunlar yer alıyor:

Yarim Çok Özelsin Yarim

Zoruna mı Gitti

Sen Olmayınca

Üç Gecedir Yatamadım

Ekilir Bir Gün

Erken Yoruldum

Sıkmalıyım Ben

Sanatçının “Yarim Çok Özelsin Yarim” adlı eseri, daha sonraki yıllarda farklı bir müzik yorumuyla da dinleyicilerin karşısına çıktı.

EYÜPHAN'IN ALBÜMLERİ

Eyüphan'ın müzik kariyerinde yayımladığı albümler arasında şu çalışmalar bulunuyor:

Şehidin Mektubu – 1998

Tutsak Gibiyim – 2000

Sıkmalıyım Ben – 2005

Hasan Keyf – 2012

İsyan Kopacak – 2018

Sanatçı, albüm çalışmalarının yanı sıra “Gule” ve “Tuzak” adlı teklileriyle de müzik üretimini sürdürdü.

EYÜPHAN 2012 YILINDA TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Eyüphan, 2012 yılında geçirdiği trafik kazasıyla da gündeme gelmişti. Eylül 2012'de İstanbul'dan Denizli'ye doğru seyahat ettiği sırada, İzmir-Aydın otobanında içinde bulunduğu aracın bir kamyona arkadan çarptığı belirtilmişti. Kazada ağır yaralanan sanatçı, Aydın'da tedavi altına alınmış ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

EYÜPHAN'IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?

Eyüphan'ın cenazesinin 10 Kasım 2026 Salı günü Sivas'taki Ay Yıldız Camii'nden kaldırılacağı bildirildi. Sanatçının cenaze namazının ardından memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlanacağı aktarıldı.