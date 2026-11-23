Sarıyer'de okullar tatil mi, İstanbul'da okullar bugün tatil mi, 23 Kasım Pazartesi okul var mı ve Sarıyer'deki aslan bulundu mu soruları, gece saatlerinden itibaren veliler ve öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı güvenlik kameralarına dişi bir aslanın yansıması üzerine jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri bölgede termal kameralarla arama başlattı. Arama çalışmaları sırasında sosyal medyada Sarıyer'de okulların tatil edilmesi çağrıları yapıldı. Ancak İstanbul Valiliği, Sarıyer Kaymakamlığı ya da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Kasım Pazartesi günü için yapılmış bir tatil açıklaması bulunmuyor. Basına yansıyan bilgilere göre aslanın yeri tespit edildi ve jandarma ekipleri tarafından bulundu. Ara tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul genelinde okullar bugün açılıyor. İşte Sarıyer ve İstanbul'da okulların son durumu.

SARIYER'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır. Sarıyer'de 23 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Sarıyer Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği'nden bu yönde bir karar duyurulmadı. Sosyal medyada okulların tatil edilmesi gerektiği yönünde paylaşımlar yapılsa da resmi bir tatil kararı bulunmuyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Hayır. İstanbul Valiliği, 23 Kasım Pazartesi günü için okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre ara tatil sona erdi ve İstanbul genelinde öğrenciler bugün yeniden ders başı yapıyor.

23 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Evet. 23 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam ediyor. Birinci dönem ara tatili sona erdi ve öğrenciler okullarına dönüyor.

SARIYER'DE ASLAN MI GÖRÜLDÜ?

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı güvenlik kameralarına dişi bir aslan yansıdı. Görüntülerin ardından yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Arama çalışmalarına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri de katıldı. Ekipler, ormanlık alanda termal kameralarla arama yaptı.

SARIYER'DEKİ ASLAN BULUNDU MU?

Basına yansıyan bilgilere göre ekipler, termal kamerayla görüntülenen aslanın yerini tespit etti ve hayvan jandarma ekipleri tarafından bulundu. Aslanın nereden geldiği, nasıl yakalandığı ve nereye götürüldüğüne ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

ASLAN NEREDEN KAÇTI?

Sarıyer'de görülen aslanın nereden kaçtığı henüz belli değil. Hayvanın bir kişiye ya da işletmeye ait olup olmadığına ilişkin inceleme sürüyor. Konuyla ilgili ayrıntılar, yetkililerin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

İSTANBUL'DA SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgârın yer yer fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Valilik, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİR?

Okulların tatil edilmesine, ilgili il ya da ilçenin valiliği veya kaymakamlığı karar veriyor. Velilerin ve öğrencilerin, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımlar yerine İstanbul Valiliği, Sarıyer Kaymakamlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.