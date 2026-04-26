Sarıyer Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, Sarıyer Esenler Erokspor nereden CANLI izlenir?

Sarıyer - Esenler Erokspor maçı canlı yayın bilgileri taraftarlar tarafından mercek altına alındı. 26 Nisan Pazar günü saat 16:00'da start alacak müsabaka, TRT Spor ekranlarından konferans yayınla, beIN Sports 3 ve tabii dijital platformlarından ise naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan şifresiz takip etmek isteyen taraftarlar TRT Spor kanalını tercih edebilirken, maçı internet üzerinden yüksek çözünürlükle izlemek isteyenler için beIN Connect ve tabii uygulamaları erişime açıldı. İki takımın puan mücadelesindeki son durumu ve maç detayları haberimizin devamında.

SARIYER - ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig heyecanı, İstanbul derbisiyle taçlanıyor! Ligde kalma savaşı veren SMS Grup Sarıyerspor, şampiyonluk yolunda kritik bir virajda olan Esenler Erokspor'u konuk ediyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak bu dev mücadele, saat 16:00'da başlayacak. İstanbul'un iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek bu randevu, hem alt sıraları hem de zirve yarışını doğrudan etkileyecek.

CANLI İZLE: SARIYER - ESENLER EROKSPOR MAÇI YAYIN PLATFORMLARI

Milyonların sonucunu merakla beklediği karşılaşma, eş zamanlı olarak iki dev kanal üzerinden futbolseverlerle buluşacak:

• TRT Spor: Şifresiz olarak konferans yayın formatıyla tüm kritik anları ve golleri anında ekrana taşıyacak.

• Bein Sports 3: Mücadeleyi maçın başından sonuna kadar naklen ve kesintisiz olarak yayınlayacak.

TRT SPOR ŞİFRESİZ İZLEME VE KANAL BİLGİLERİ

Derbiyi herhangi bir ek ücret ödemeden izlemek isteyen taraftarlar için TRT Spor, dijital ve uydu platformlarında şu kanallarda yer alıyor:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Türksat Uydu: Şifresiz HD yayın üzerinden tüm Türkiye'den izlenebilir.

BEIN SPORTS 3 FREKANS VE ÜYELİK BİLGİLERİ

Karşılaşmayı daha detaylı ve tam yayın olarak takip etmek isteyen izleyiciler, Bein Sports 3 kanalını tercih edebilirler. Kanalın platformlardaki yeri şu şekildedir:

• Digiturk: 79. Kanal

• Kablo TV: 234. Kanal

• Ayrıca beIN Connect uygulaması üzerinden internete bağlı her türlü cihazdan şifreli ve yüksek çözünürlüklü olarak erişim sağlanabilir.

YUSUF ZİYA ÖNİŞ STADYUMU'NDA KRİTİK RANDEVU

Bu büyük İstanbul buluşmasına Sarıyer'in evi olan tarihi Yusuf Ziya Öniş Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Saat 16:00'da ilk düdüğün çalmasıyla başlayacak olan maç, 1. Lig Konferans Yayın kuşağının en heyecanlı durağı olmaya aday. Sarıyer seyircisi önünde puan ya da puanlar alarak nefes almak isterken, Esenler Erokspor ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek hedefine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.