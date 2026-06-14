Sarı kartlara VAR karışıyor mu, 2026 Dünya Kupası VAR ikinci sarı karttan kırmızı kart kararlarını inceliyor mu?

Futbolda hakem kararlarının doğruluğunu artırmak amacıyla kullanılan VAR sistemi, 2026 Dünya Kupası'nda daha geniş bir yetki alanına sahip olacak. IFAB'ın onayladığı yeni kurallar kapsamında ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kart pozisyonlarının da inceleme kapsamına alınabileceği belirtiliyor. Futbolseverlerin sıkça araştırdığı "VAR ikinci sarı kart kararlarına müdahale edecek mi?" sorusunun yanıtı ve yeni uygulamanın ayrıntıları haberimizde.

KALE VURUŞU 5 SANİYE KURALI NEDİR? 2026 DÜNYA KUPASI'NDA SÜREYİ AŞAN TAKIMLARI BEKLEYEN CEZA

2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbolun temposunu artırmak ve zaman kayıplarını en aza indirmek amacıyla önemli kural değişiklikleri hayata geçirilecek. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından onaylanan yeni düzenlemeler kapsamında özellikle kale vuruşlarıyla ilgili getirilen 5 saniye kuralı dikkat çekiyor. Futbolseverlerin merak ettiği "Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa ne olur?" sorusu da netlik kazandı.

KALE VURUŞLARINDA 5 SANİYELİK GERİ SAYIM

IFAB'ın aldığı karara göre hakemler, maçın akışını hızlandırmak amacıyla kale vuruşlarında 5 saniyelik geri sayım uygulayacak. Böylece kalecilerin veya savunma oyuncularının oyunu yavaşlatmak için süre geçirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

5 SANİYE İÇİNDE KULLANILMAZSA KORNER VERİLECEK

Yeni düzenlemeye göre kale vuruşunun belirlenen süre içerisinde kullanılmaması halinde rakip takım korner kazanacak. Bu uygulamanın özellikle maçların son bölümlerinde yaşanan zaman geçirme girişimlerini azaltması bekleniyor.

TAÇ ATIŞLARINDA DA BENZER UYGULAMA

Sadece kale vuruşları değil, taç atışları da yeni kurallardan etkilenecek. Hakemler taç atışlarında da 5 saniyelik geri sayım yapacak. Süre dolmasına rağmen taç atışının kullanılmaması halinde top doğrudan rakip takıma geçecek.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNE 10 SANİYE SINIRI

IFAB tarafından kabul edilen düzenlemeler arasında oyuncu değişiklikleri de yer alıyor. Buna göre oyuncu değişikliklerinin 10 saniye içerisinde tamamlanması gerekecek. Sürenin aşılması durumunda oyuna girecek futbolcu, maçın yeniden durmasına kadar en az bir dakika beklemek zorunda kalacak ve takımı bu süreçte bir kişi eksik mücadele edecek.

VAR'IN YETKİ ALANI GENİŞLİYOR

2026 Dünya Kupası ile birlikte Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de daha kapsamlı kullanılacak. Hatalı korner kararları ve ikinci sarı kart pozisyonları da VAR incelemesine açılabilecek.

AMAÇ FUTBOLDA TEMPOYU ARTIRMAK

IFAB'ın onayladığı yeni kuralların temel amacı, oyun içindeki gereksiz beklemeleri azaltmak ve futbolun temposunu yükseltmek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanacak düzenlemelerin, maçların daha akıcı ve kesintisiz oynanmasına katkı sağlaması bekleniyor.