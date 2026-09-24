Şanlıurfa’da okullar tatil mi? SON DAKİKA! 25 Eylül Cuma Şanlıurfa’da okullar tatil oldu mu?

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen deprem, kentte eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durumunu da gündeme getirdi. Depremin ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelindeki eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 24 Eylül Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı. Ancak 25 Eylül Cuma günü için henüz yeni bir tatil açıklaması yapılmadı. Peki, Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 25 Eylül Cuma Şanlıurfa’da okullar tatil oldu mu? Detaylar...

ŞANLIURFA’DA DEPREM

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, 7,39 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

SON DAKİKA 25 EYLÜL CUMA ŞANLIURFA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'da 25 Eylül 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, 24 Eylül'de meydana gelen depremin ardından öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan mevcut açıklamada, eğitim ve öğretime yalnızca 24 Eylül 2026 Perşembe günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kentteki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde söz konusu tarihte faaliyetlere ara verileceği ifade edildi.

Dolayısıyla 25 Eylül Cuma günü için şu ana kadar ayrıca açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Mevcut resmi açıklama 24 Eylül Perşembe gününü kapsıyor.

Deprem sonrasında kentteki durumla ilgili açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını, yıkılan bina bulunmadığını bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirtirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

Vali Şıldak'ın eğitim kararına ilişkin açıklaması ise şöyle:

“Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir.”

Böylece açıklanan kararın 24 Eylül Perşembe günüyle sınırlı olduğu görülüyor. 25 Eylül Cuma günü için ise şu an itibarıyla ayrıca duyurulmuş bir tatil kararı bulunmuyor