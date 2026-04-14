Şanlıurfa okullar tatil mi, Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kaç gün tatil ilan edildi?

Şanlıurfa’da eğitime ara verildi mi, Siverek’te okullar kaç gün tatil edildi soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Özellikle Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için ilan edilen tatil süresi öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Yetkililerden gelen açıklamalar doğrultusunda, bölgede alınan kararların detayları ve tatil süresine ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

ŞANLIURFA’DA OKULLAR TATİL Mİ? SİVEREK’TEKİ OLAY SONRASI KARAR AÇIKLANDI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonrası gözler eğitim durumuna çevrildi. Özellikle Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler ve veliler “okullar tatil mi?” sorusuna yanıt ararken, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Yaşanan olayın ardından eğitim sürecine geçici olarak ara verildiği bildirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından hızlı bir şekilde üst düzey bir heyetin bölgeye gönderildiği duyuruldu. İki genel müdür ve bir daire başkanının yanı sıra müfettişlerin de görevlendirildiği belirtilirken, sürecin sahada yakından takip edildiği vurgulandı. Ayrıca hem il düzeyinde hem de merkez teşkilatından görevlendirilen müfettişlerle kapsamlı bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.

EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından en çok merak edilen konuya da netlik kazandırıldı. Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretime 4 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Bu kararın, olaydan etkilenen öğrenci ve öğretmenlerin süreci daha sağlıklı atlatabilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ SAHADA

Olayın ardından yalnızca idari değil, aynı zamanda psikolojik destek süreci de başlatıldı. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek ekiplerinin sahaya indiği ve rehabilitasyon çalışmalarının başladığı bildirildi. Yetkililer, sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü ve tüm tarafların desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

BAKANLIK ADLİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın hukuki boyutunda da aktif rol üstlenecek. Açıklamada, Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün adli sürece müdahil olacağı belirtilirken, gelişmelerin tüm yönleriyle titizlikle takip edildiği kaydedildi. Yaralıların sağlık durumlarının da yakından izlendiği ve tedavi süreçlerinin sürdüğü aktarıldı.

YETKİLİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yetkililer, yaşanan olaydan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu. Eğitim camiasını derinden sarsan olay sonrası, bölgede hem güvenlik hem de eğitim açısından gerekli tüm adımların atıldığı ifade edildi.