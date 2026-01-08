Şanlıurfa okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Şanlıurfa'da okul yok mu ŞANLIURFA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma günü Şanlıurfa'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu. Şanlıurfa Valiliği'nden beklenen kar tatili açıklaması henüz gelmedi. Detaylar haberimizde.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

Şanlıurfa'da Yağışlı Hava Etkisini Artırıyor: Saatlik ve 5 Günlük Tahmin

Şanlıurfa'da önümüzdeki saatler ve günlerde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Meteorolojik verilere göre özellikle Cuma günü kent genelinde aralıklarla sağanak ve yağmur bekleniyor. Nem oranının yüksek seyretmesiyle birlikte hissedilen sıcaklıklar düşecek.

Saatlik Hava Durumu (Perşembe – Cuma)

Perşembe akşam saatlerinde kentte çok bulutlu hava hâkim olacak.

18.00 – 21.00: Çok bulutlu, sıcaklık 12°C

21.00 – 24.00: Çok bulutlu, sıcaklık 11°C

Cuma gecesi ve sabah saatlerinde bulutluluk devam ederken sabah saatlerinden itibaren yağış başlıyor:

00.00 – 06.00: Çok bulutlu, sıcaklık 9–10°C

06.00 – 09.00: Yağmurlu, sıcaklık 8°C, nem %90

09.00 – 12.00: Hafif sağanak yağışlı, sıcaklık 9°C

Cuma öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışlar yer yer etkisini artıracak:

12.00 – 15.00: Çok bulutlu, sıcaklık 12°C

15.00 – 18.00: Sağanak yağışlı, nem %96

18.00 – 24.00: Yağmurlu, sıcaklık 8–9°C

Rüzgârın zaman zaman orta kuvvette, maksimum 28 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

Şanlıurfa 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji verilerine göre Şanlıurfa'da önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı sistem etkisini sürdürecek:

9 Ocak Cuma: Yağmurlu, 7 / 12°C

10 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu, 4 / 12°C

11 Ocak Pazar: Sağanak yağışlı, 5 / 9°C

12 Ocak Pazartesi: Yağmurlu, 7 / 10°C

13 Ocak Salı: Yağmurlu, 8 / 12°C

Nem oranı hafta boyunca %78 ile %96 arasında değişirken, rüzgâr hızının 13–17 km/sa seviyelerinde olması bekleniyor.

Uyarı:

Yetkililer, özellikle Cuma günü etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yağış nedeniyle yerel su baskınları ve trafikte aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

ŞANLIURFA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.