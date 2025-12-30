Şanlıurfa okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Şanlıurfa'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ŞANLIURFA VALİLİĞİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporlarında, 31 Aralık tarihinde Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Bu gelişmenin ardından eğitimde ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle Şanlıurfa için yapılacak resmi duyurular araştırılırken, "Şanlıurfa'da yarın okul var mı, yok mu?" sorusu gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre kentte salı akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. Salı günü 18.00–21.00 saatleri arasında parçalı bulutlu bir hava hâkim olurken sıcaklık 0 derece seviyelerinde seyredecek. Aynı saatlerde nem oranı yüzde 72 olarak ölçülürken rüzgarın hafif esmesi bekleniyor.

Salı gecesi 21.00'den sonra hava bulutlanacak. Gece yarısına doğru sıcaklık -1 dereceye düşerken hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar inecek. Nem oranı yüzde 73 seviyelerinde olacak, rüzgar zaman zaman etkisini artıracak.

Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren soğuk hava etkisini daha da artıracak. 24.00–03.00 saatleri arasında sıcaklık -2 dereceye, hissedilen sıcaklık ise -6 dereceye düşecek. Sabahın erken saatlerinde ise kar yağışı bekleniyor. 03.00–06.00 saatleri arasında sıcaklığın -3 dereceye kadar gerilemesi, hissedilen sıcaklığın ise -9 dereceyi bulması öngörülüyor.

Kar yağışı çarşamba sabah saatlerinde de etkisini sürdürecek. 06.00–09.00 saatleri arasında nem oranının yüzde 95'e kadar çıkması beklenirken rüzgarın kuvvetini artırmasıyla birlikte hissedilen soğuk daha da artacak. 09.00–12.00 saatleri arasında kar yağışının devam etmesi, sıcaklığın -1 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 31 Aralık tarihli hava durumu raporu, yarın tüm ülke genelinde yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyor.

Son 3 gündür ülke genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından dün ve bugün bazı illerde okullar tatil edilmişti. Yarın yaşanacak yoğun yağış nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 31 Aralık tarihinde de tatil edildi.

ŞANLIUFA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten tatil duyurusu geldi:

T.C.

ŞANLIURFA

VALİLİĞİ

DUYURU

30.12.2025

Yapılan son değerlendirmelere göre;

sabah erken saatlerden itibaren ilimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden özellikle ulaşımda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar ve riskler göz önüne alınarak;

İl genelinde bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.