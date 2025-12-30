Şanlıurfa okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Şanlıurfa'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ŞANLIURFA VALİLİĞİ)?

Türkiye genelinde etkisini sürdüren zorlu kış şartları, günlük hayatı aksatmaya devam ederken bazı şehirlerde eğitimle ilgili tatil kararları peş peşe duyuruluyor. Kar yağışının yer yer etkisini artırmasıyla birlikte gözler bu kez Şanlıurfa'ya çevrildi. Öğrenci ve veliler, 30 Aralık Salı günü okulların tatil olup olmayacağına dair Valilikten gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

ÖNLEMLER EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

Şanlıurfa genelinde etkisini artıran kar yağışı sonrası olası aksaklıkların önüne geçmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla tüm kurumlar alarm durumuna geçti. Sahada eş güdüm içinde yürütülen çalışmalarla yolların ulaşıma açık tutulması ve trafik düzeninin korunması hedefleniyor.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Valilik tarafından önceden yapılan değerlendirme sonucunda, il genelindeki resmi ve özel okullar ile birlikte kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Kararın, olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği risklere karşı tedbir amaçlı alındığı bildirildi.

EKİPLER 7/24 GÖREV BAŞINDA

Karayolları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri de hem şehir merkezi hem de kırsal bölgelerde güvenliği sağlamak için aktif şekilde sahada görev yapıyor.

Açıklanan verilere göre Karayolları ekipleri 38 araç ve iş makinesi, 28 ekip ve 81 personelle çalışmalarını sürdürürken; Büyükşehir Belediyesi 298 araç ve iş makinesi, 23 ekip ve 480 personelle sahada bulunuyor. Emniyet trafik ekipleri 50 araç, 50 ekip ve 150 personelle görev yaparken, Jandarma trafik birimleri ise 26 araç, 26 ekip ve 80 personel ile çalışmalara destek veriyor.

BAZI GÜZERGÂHLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle Viranşehir–Diyarbakır kara yolunda sadece küçük araçların geçişine izin verildiği aktarıldı. İl genelinde ise 164 kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı, kapalı yolların yeniden açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Şehir merkezlerinde toplu taşımanın tercih edilmesi, mecburi durumlarda ise kış lastiği kullanımının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle gelen acil ihbarlara ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü Şanlıurfa genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Öğrenci ve velilerin, hava şartlarına bağlı yeni duyurular için resmi açıklamaları takip etmeleri istendi.

ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'da yarın eğitime 1 gün ara verildi.

İşte duyuru: