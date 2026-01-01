Şanlıurfa okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Şanlıurfa'da okul yok mu (ŞANLIURFA VALİLİĞİ- KAR TATİLİ)?

2 Ocak Cuma günü Şanlıurfa'da okullar tatil mi, yoksa eğitime devam mı edilecek? Şanlıurfa Valiliği'nin kar tatili kararı merakla bekleniyor. Şanlıurfalı öğrenciler ve veliler, kış koşullarının eğitimi etkileyip etkilemeyeceğini öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyor.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

Dondurucu soğuklar kapıda: Sıcaklıklar eksi 6 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre bölgede soğuk hava etkisini artırarak devam edecek. 2 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar gece eksi 2, gündüz ise 0 derece seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın saatte 25 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

3 Ocak Cumartesi günü soğuk hava daha da etkili olacak. Gece sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düşerken, gündüz sıcaklığı 0 dereceyi geçmeyecek. Nem oranının yüzde 79 ila 85 arasında olması bekleniyor.

4 Ocak Pazar günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar eksi 5 ile 1 derece arasında değişirken, rüzgar hızının 10 km/sa seviyelerinde olması tahmin ediliyor.

5 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklarda sınırlı bir artış bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı eksi 5, en yüksek sıcaklığı ise 3 derece olacak. Nem oranı yüzde 60 ila 80 arasında seyredecek.

6 Ocak Salı günü ise sıcaklıklar yükselişini sürdürecek. Gece saatlerinde eksi 2 derece ölçülmesi beklenirken, gündüz en yüksek sıcaklık 5 derece olacak. Rüzgar hızının 4 km/sa seviyesine düşmesi bekleniyor.

Geçmiş yılların (1991–2020) verilerine bakıldığında, ocak ayının ilk günlerinde bölgede uç sıcaklıkların eksi 6 dereceye kadar düştüğü, en yüksek sıcaklıkların ise 21 dereceyi aştığı görülüyor.

2 OCAK CUMA ŞANLIURFA OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.