Şanlıurfa Bozova son dakika: Şanlıurfa'da kaza olayı nedir, nerede oldu, kaç ölü, kaç yaralı var?

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazası son dakika gelişmeleriyle gündemde. Bozova- Şanlıurfa karayolunda hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı. Feci kazanın ardından Şanlıurfa Bozova kaza olayı, kazanın yeri, ölü ve yaralı sayısı merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞANLIURFA'DA KAZA OLAYI NEDİR?

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu feci bir trafik kazası meydana geldi. Levent Çerçi'nin kullandığı 27 APV 283 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 ALA 126 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA TAM OLARAK NEREDE OLDU?

Kaza, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi yakınlarında, Bozova-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpmasıyla araçta bulunan 6 kişi kazadan etkilendi.

KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Şanlıurfa'daki kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerin Levent Çerçi (41), Fatma Çerçi (36), Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) olduğu belirlendi. Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

SON DAKİKA!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişinin hayatını kaybetmesi, 2 kişinin de ağır yaralanması büyük üzüntüye neden oldu. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.