Sane neden yok, Leroy Sane Galatasaray Fenerbahçe maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Merak edilen sorunun yanıtı netleşti: Leroy Sané, Fenerbahçe derbisine yedek kulübesinde başlıyor. Alman yıldız maç kadrosunda yer alıyor ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek. İşte Leroy Sané’nin durumuna ve derbiye dair bilinenler.

LEROY SANÉ NEDEN YOK?

Leroy Sané, Fenerbahçe karşısında ilk 11’de forma giymiyor. Alman futbolcu, derbinin maç kadrosunda bulunuyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Sané’nin ilk 11’de yer almaması, teknik heyetin derbi için belirlediği oyun planı doğrultusunda verdiği bir karar olarak öne çıkıyor.

LEROY SANÉ SAKAT MI?

Hayır. Leroy Sané’nin ilk 11’de olmamasının nedeni sakatlık değil. Alman oyuncu, derbinin maç kadrosunda yer alıyor.

LEROY SANÉ CEZALI MI?

Hayır. Leroy Sané cezalı değil. Alman futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giymesine engel bir ceza durumu bulunmuyor.

SANÉ OYUNA GİRECEK Mİ?

Yedek kulübesinde yer alan Leroy Sané’nin, maçın gidişatına göre ilerleyen dakikalarda oyuna dahil edilmesi bekleniyor. Hızı, dripling becerisi ve sol ayağıyla attığı etkili şutlarla tanınan Alman yıldız, derbide Galatasaray için oyunun dengesini değiştirebilecek en önemli alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY’DA YEDEK KULÜBESİ YILDIZLARLA DOLU

Galatasaray’da derbiye yedek başlayan tek yıldız Leroy Sané değil. Sakatlığı nedeniyle Lille maçını kaçıran Rafael Leao ile Brezilyalı orta saha Gabriel Sara da Fenerbahçe karşısında maça yedek kulübesinde başlıyor. Sarı-kırmızılıların, kenarda bekleyen bu oyuncuları maçın ilerleyen bölümünde devreye sokması bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev mücadele, İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak; maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. İnternet üzerinden izlemek isteyen aboneler ise TOD platformunu kullanabilecek.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Derbi saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports ve resmi platformları üzerinden izlenmesi öneriliyor.