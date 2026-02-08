Haberler

Sane neden yok, Ç. Rizespor Galatasaray maçında Sane yedek mi, cezalı mı, sakat mı?

Sane neden yok, Ç. Rizespor Galatasaray maçında Sane yedek mi, cezalı mı, sakat mı?
Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde açıklanan ilk 11'lerde Sane'nin yer almaması, sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekti. Futbolseverler, "Sane neden yok?", "Ç. Rizespor – Galatasaray maçında Sane yedek mi, cezalı mı, sakat mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor – Galatasaray karşılaşması öncesi ilk 11'ler belli olurken, Sane detayı gündeme oturdu. Galatasaray'ın yıldız oyuncusunun kadroda yer almaması sonrası, Sane'nin yedek mi kaldığı, cezalı mı olduğu yoksa sakatlık mı yaşadığı merak konusu oldu.

MAÇ SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 17.00'de başlayacak kritik mücadelede düdük hakem Ozan Ergün'de olacak. Karşılaşma futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak buluşacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka görev yapacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY İLK 11'LERİ

Karşılaşma öncesi iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler de netlik kazandı.

Çaykur Rizespor:

Fofana, Taha, Samet, Attila, Casper, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe

Sane neden yok, Ç. Rizespor Galatasaray maçında Sane yedek mi, cezalı mı, sakat mı?

Galatasaray:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen

Sane neden yok, Ç. Rizespor Galatasaray maçında Sane yedek mi, cezalı mı, sakat mı?

SANE NEDEN KADRODA YOK?

Galatasaray'da maç öncesi en çok merak edilen isimlerden biri olan Sane, kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılı oyuncunun sakatlığını atlattığı ancak teknik heyetin olası bir risk almamak adına tedbir amaçlı olarak kadroya dahil etmediği öğrenildi.

