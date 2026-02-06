Samsunspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Samsunspor Trabzonspor muhtemel 11'ler ve maç kadroları açıklandı mı?

Karadeniz'in iki güçlü temsilcisi karşı karşıya geliyor. Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki kritik maçın tarihi, başlama saati ve yayıncı kanalı futbolseverler tarafından araştırılırken, muhtemel 11'ler ve maç kadroları açıklandı mı? sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Samsunspor Trabzonspor maçına dair son gelişmeler haberimizde…

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor. Samsunspor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki kritik Süper Lig mücadelesi, 7 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Akşam kuşağında oynanacak maç, haftanın en çok izlenen karşılaşmalarından biri olmaya aday.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Karadeniz temsilcilerini karşı karşıya getirecek olan bu önemli mücadele, 7 Şubat Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor'un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Tribünlerin tamamen dolması beklenen maçta atmosferin oldukça yüksek olması öngörülüyor.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports 1 kanalına Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden ulaşabiliyor. Yayın, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor.

MUHTEMEL 11'LER

SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Okan

Satka

Drongelen

Zeki

Logi Thomasson

Ntcham

Makoumbou

Holse

Jaures Assoumou

Elayis

Ndiaye

Teknik Direktör: Thomas Reis

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Onana

Pina

Chibuike

Batagov

Lovik

Folcarelli

Oulai

Mustafa

Muçi

Augusto

Onuachu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

KARADENİZ DERBİSİNDE KRİTİK 90 DAKİKA

Hem üst sıraları hem de form grafiğini yakından ilgilendiren Samsunspor–Trabzonspor karşılaşması, ligdeki dengeleri etkileyebilecek nitelikte. İki takımın da sahaya galibiyet hedefiyle çıkması beklenirken, maçın temposu ve mücadele seviyesi şimdiden merak konusu.